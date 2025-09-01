আবার বাড়ল সোনার দাম, ভরি ১ লাখ ৭৫ হাজার ৭৮৮ টাকা

দুই দিনের মাথায় দেশের বাজারে সোনার দাম আবার বেড়েছে। এ দফায় প্রতি ভরিতে সোনার দাম বাড়ছে ১ হাজার ৪৬৯ টাকা। এতে ভালো মানের অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম বেড়ে হবে ১ লাখ ৭৫ হাজার ৭৮৮ টাকা। নতুন এই দর সারা দেশে আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে কার্যকর হবে।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) আজ সোমবার রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সোনার দাম সমন্বয় করার এ সিদ্ধান্ত জানায়। এতে বলা হয়, স্থানীয় বাজারে বিশুদ্ধ সোনার দাম বেড়েছে। এ জন্য সোনার দাম পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।
এর আগে সর্বশেষ গত ৩০ আগস্ট সোনার দাম ভরিতে ১ হাজার ৬৬৮ টাকা বেড়েছিল। আর চলতি বছরের ২৩ এপ্রিল প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট সোনার দাম বেড়ে উঠেছিল ১ লাখ ৭৭ হাজার ৮৮৮ টাকা। দেশের বাজারে সেটিই এখন পর্যন্ত সোনার সর্বোচ্চ দাম।
জুয়েলার্স সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে দেশের বাজারে হলমার্ক করা প্রতি ভরি (১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম) ২২ ক্যারেট মানের সোনার দাম বেড়ে হবে ১ লাখ ৭৫ হাজার ৭৮৮ টাকা, ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৬৭ হাজার ৭৯৮ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৪৩ হাজার ৮২৯ টাকা। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম বেড়ে হবে ১ লাখ ১৯ হাজার ৪৩ টাকা।
দেশের বাজারে আজ পর্যন্ত প্রতি ভরি হলমার্ক করা ২২ ক্যারেট সোনা ১ লাখ ৭৪ হাজার ৩১৯ টাকা, ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৬৬ হাজার ৩৯৮ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৪২ হাজার ৬২৭ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনা ১ লাখ ১৮ হাজার ২৮ টাকায় বিক্রি হয়েছে।
সেই হিসাবে আগামীকাল থেকে ২২ ক্যারেট সোনায় ১ হাজার ৪৬৯ টাকা, ২১ ক্যারেটে ১ হাজার ৪০০ টাকা, ১৮ ক্যারেটে ১ হাজার ২০২ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনায় ১ হাজার ১৫ টাকা দাম বাড়বে।