চিত্রনায়িকা পরীমনি সানবিট লিকুইড ডিসওয়াশের নতুন বিজ্ঞাপনে

দেশের হোমকেয়ার ব্র্যান্ড সানবিট নিয়ে এসেছে লিকুইড ডিশওয়াশের নতুন একটি বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপনের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো, এতে অংশ নিয়েছেন সানবিটের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর বা পণ্যদূত জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা পরীমনি। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে রিমার্ক এইচবি এ তথ্য জানিয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঘরোয়া আবহে নির্মিত নতুন বিজ্ঞাপনটি ইতিমধ্যে দর্শকের নজর কেড়েছে। এতে দুই বোনের খুনসুটি ও ঘরোয়া কাজের এক প্রাণবন্ত রসায়ন তুলে ধরা হয়েছে। বিজ্ঞাপনের মূল বার্তা হিসেবে দেখানো হয়েছে সানবিট লিকুইড ডিশওয়াশের কার্যকারিতা। মাত্র ১ চামচেই ৩০টির বেশি থালাবাসন ঝকঝকে পরিষ্কার করা সম্ভব। পরীমনির সাবলীল অভিনয়ের মাধ্যমে গৃহিণীদের দৈনন্দিন কাজের চাপ কমানোর একটি চিত্র ফুটে উঠেছে বিজ্ঞাপনটিতে।
রিমার্ক এইচবি জানায়, সানবিট প্রতিনিয়ত নতুন উদ্ভাবনে বিশ্বাসী। স্মার্ট স্পার্কলিং টেকনোলজি এবং লেমন ও গ্লিসারিন–সমৃদ্ধ সানবিট লিকুইড ডিশওয়াশ ১ চামচ ব্যবহার করে ৩০টির বেশি থালাবাসনের তেল-চর্বি পরিষ্কার করা যায়। এই ডিশওয়াশ ব্যয় ও সময়সাশ্রয়ী। নতুন বিজ্ঞাপনটি ইতিমধ্যে সানবিটের অফিশিয়াল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ করা হয়েছে।