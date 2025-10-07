চট্টগ্রাম বন্দরমুখী পণ্যে সারচার্জ আরোপ ফ্রান্সের কোম্পানির

চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আমদানি–রপ্তানি পণ্যে সারচার্জ বা বাড়তি মাশুল আরোপের ঘোষণা দিয়েছে ফ্রান্সভিত্তিক শিপিং কোম্পানি সিএমএ–সিজিএম। আজ মঙ্গলবার কোম্পানির ওয়েবসাইটে এই ঘোষণা দেওয়া হয়। এতে বলা হয়েছে, ২৬ অক্টোবর থেকে বাড়তি মাশুল কার্যকর হবে।
বন্দর কর্তৃপক্ষ মাশুল বাড়ানোর কারণে এই সারচার্জ আরোপ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কোম্পানিটি। জরুরি খরচ পুনরুদ্ধার নামে এই সারচার্জ আরোপ করা হয়েছে। এই সারচার্জ বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে প্রদান করতে হবে বলে জানানো হয়।
কোম্পানিটির ঘোষণা অনুযায়ী, কনটেইনারভেদে আমদানি–রপ্তানিতে এই মাশুল দিতে হবে ৪৫ ডলার থেকে ৩০৫ ডলার পর্যন্ত। বাংলাদেশি মুদ্রায় তা ৫ হাজার ৫২০ টাকা থেকে ৩৭ হাজার ৪১৪ টাকা। বাংলাদেশে এই মাশুল আদায় করা হবে।
বন্দর কর্তৃপক্ষ যে মাশুল বাড়িয়েছে তার একটা অংশ দিচ্ছে শিপিং কোম্পানিগুলো। শিপিং কোম্পানিগুলো এই মাশুল দিলেও দিনশেষে তারা আমদানি–রপ্তানিকারক থেকে আদায় করবে। ফ্রান্সের কোম্পানিটি আমদানিকারক–রপ্তানিকারক থেকে আদায় করার ঘোষণা দিল।
গত ১৪ সেপ্টেম্বর বন্দর কর্তৃপক্ষ নতুন মাশুলের প্রজ্ঞাপন জারি করে। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, আগের তুলনায় গড়ে ৪১ শতাংশ হারে মাশুল বাড়বে। বন্দরের সেবা নেওয়ার জন্য এই মাশুল দিতে হবে ব্যবহারকারীদের। ১৪ অক্টোবর রাত ১২টার পর থেকে এই মাশুল কার্যকর হবে বলে বন্দরের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।