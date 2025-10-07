সোনার দাম ভরিতে আরও দেড় হাজার টাকা বাড়ল, বেড়েছে রুপার দামও

সোনার দাম যেন লাগামছাড়া। বিশ্ববাজারের সঙ্গে তাল রেখে দেশের বাজারেও টানা বাড়ছে মূল্যবান এ ধাতুর দাম। আজ মঙ্গলবার থেকে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সোনার দাম দুই লাখ টাকা ছাড়ায়। এর মধ্যে নতুন ঘোষণা এসেছে, আগামীকাল বুধবার থেকে আরেক দফা বাড়বে সোনার দাম। এ দফায় ভালো মানের সোনার দাম ভরিতে বাড়বে ১ হাজার ৪৬৯ টাকা।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আরেক দফা সোনার মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণা দেয়। তাদের হিসাব অনুযায়ী, আগামীকাল বুধবার থেকে সোনার দাম ভরিপ্রতি সর্বোচ্চ ১ হাজার ৪৬৯ টাকা বাড়বে। সর্বশেষ গত সোমবার সোনার দাম ৩ হাজার ১৫০ টাকা বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছিল বাজুস। এ নিয়ে গত চার দিনে ভরিপ্রতি সোনার দাম বেড়েছে ৬ হাজার ৮৪৮ টাকা।
জুয়েলার্স সমিতির তথ্যানুযায়ী, দাম বাড়ার পর দেশের বাজারে কাল বুধবার থেকে ভালো মানের এক ভরি, অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের হলমার্ক করা সোনা কিনতে খরচ করতে হবে ২ লাখ ২ হাজার ১৯৫ টাকা। এ ছাড়া প্রতি ভরি ২১ ক্যারেট সোনা ১ লাখ ৯৩ হাজার ৪ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৬৫ হাজার ৪৩১ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা ১ লাখ ৩৭ হাজার ৪৭২ টাকায় বিক্রি হবে।
এদিকে আজ পর্যন্ত প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট সোনা ২ লাখ ৭২৬ টাকা, ২১ ক্যারেট সোনা ১ লাখ ৯১ হাজার ৬০৫ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৬৪ হাজার ২২৯ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা ১ লাখ ৩৬ হাজার ৪৪৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে।
সেই হিসাবে আগামীকাল থেকে ২২ ক্যারেট সোনার দাম ভরিতে ১ হাজার ৪৬৯ টাকা, ২১ ক্যারেটে ১ হাজার ৩৯৯ টাকা এবং ১৮ ক্যারেটে ১ হাজার ২০২ টাকা দাম বাড়বে। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম ভরিতে ১ হাজার ২৭ টাকা বাড়বে।
সোনার পাশাপাশি রুপার দামও বেড়েছে। এ দফায় এক ভরি রুপার দাম সর্বোচ্চ ১ হাজার ২৬ টাকা বেড়েছে। তাতে ভালো মানের, অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম বেড়ে হবে ৪ হাজার ৬৫৪ টাকা। এ ছাড়া ভরিপ্রতি ২১ ক্যারেট রুপার দাম বেড়ে ৪ হাজার ৪৪৪ টাকা, ১৮ ক্যারেট ৩ হাজার ৮০৩ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির রুপার দাম বেড়ে ২ হাজার ৮৫৮ টাকা হবে।
সেই হিসাবে ভরিতে ২১ ক্যারেট রুপার দাম ৯৯১ টাকা, ১৮ ক্যারেটে ৮৪০ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির রুপার দাম ভরিতে ৬৩০ টাকা করে বাড়ছে।