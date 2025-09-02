জাতীয় চা দিবস পরিবর্তন, নীতিমালা থেকে ‘বঙ্গবন্ধু’ বাদ

সরকার জাতীয় চা দিবস পরিবর্তন করেছে। ২১ মে জাতীয় চা দিবস ঘোষণা করেছে সরকার। গতকাল সোমবার জাতীয় চা পুরস্কার নীতিমালা, ২০২২ সংশোধনের মাধ্যমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দিবসটি পরিবর্তন করল।
এত দিন ৪ জুন জাতীয় চা দিবস পালন করা হতো। এর কারণ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ চা বোর্ডের প্রথম বাঙালি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন ৪ জুন। এখন আন্তর্জাতিক চা দিবস ২১ মের সঙ্গে মিল রেখে দিবসটি পরিবর্তন করা হয়।
জাতীয় চা পুরস্কার নীতিমালার অনুচ্ছেদ ২.০–এর অংশবিশেষ হলো, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালের ৪ জুন থেকে ১৯৫৮ সালের ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশ চা বোর্ডের প্রথম বাঙালি চেয়ারম্যান হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চা–শিল্পে জাতির পিতার অবদানকে অবিস্মরণীয় করে রাখার অভিপ্রায়ে সরকার ৪ জুনকে জাতীয় চা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে।’
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের গতকালের আদেশে ওপরের অংশটির উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, এই অংশটির প্রতিস্থাপিত হবে, ‘চা উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারক বিভিন্ন দেশ ও সংগঠনের আহ্বানে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি ২০২০ সাল থেকে প্রতিবছর ২১ মে আন্তর্জাতিক চা দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। চা উৎপাদনকারী দেশগুলো ২১ মে “আন্তর্জাতিক চা দিবস” পালন করে থাকে। বিশ্বের অন্যান্য চা উৎপাদনকারী দেশের সঙ্গে মিল রেখে ২১ মে জাতীয় চা দিবস ঘোষণা করেছে।’