রোজার পণ্যের আমদানি ভালো, তবু পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির শঙ্কা যেসব কারণে

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

দেশের ভোজ্যতেল, চিনি ও ডালের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে কয়েকটি বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান। রোজায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ এখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত। ফলে রোজার সময় নিত্যপণ্যের দাম বাড়ার আশঙ্কা কম। তবে জ্বালানিসংকট, চাঁদাবাজি, বন্দরে ধর্মঘট ও বাজারে প্রশাসনিক তদারকির অভাবে পণ্যের দামে কিছুটা অস্থিরতা তৈরি হতে পারে। পণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে বড় আমদানিকারক, করপোরেট প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের সহায়তা প্রয়োজন।

আজ সোমবার রাজধানীর মতিঝিলে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) আয়োজনে এক মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন নিত্যপণ্যের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবসায়ী নেতারা। রোজায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি, মজুত, সরবরাহ এবং মূল্য পরিস্থিতি পর্যালোচনায় এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে এফবিসিসিআই। মতিঝিলে ফেডারেশন ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক মো. আবদুর রহিম খান। সভায় নিত্যপণ্যের আমদানিকারক, পাইকারি ব্যবসায়ী, ভোক্তা অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন ও সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

রোজার পণ্যের সংকট নেই

সভায় এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক আবদুর রহিম খান বলেন, চলতি বছর চিনি ও ভোজ্যতেলের আমদানি ও ঋণপত্র খোলার পরিমাণ গত বছরের চেয়ে বেশি। তাই নিত্যপণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক থাকলে বাজারে পণ্যের দাম বাড়বে না। তবে এবার নির্বাচনের পরপরই রোজা শুরু হচ্ছে। তাই বাজারের মূল্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ব্যবসায়ীদের দায়িত্ব বেশি।

সভায় চিনি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মুহাম্মদ আবুল হাশেম বলেন, আমদানি তথ্যের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা ঠিক হবে না। চিনি আমদানি বেশি হলেও পণ্য যদি জাহাজেই থাকে, খালাস করা না হয়, তাহলে বাজারে স্বস্তি আসবে না।

মৌলভীবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক গোলাম মওলা বলেন, মাত্র চার পাঁচটি কোম্পানি আটা, ছোলা, ভোজ্যতেল ও চিনির মতো পণ্য উৎপাদন, আমদানি এবং বিপণন নিয়ন্ত্রণ করছে। খুচরা ব্যবসায়ীরা এসব বড় আমদানিকারকের কাছ থেকে পণ্য কিনে বাজারে বিক্রি করেন। অথচ মূল্যবৃদ্ধির জন্য সরকার এসব বড় প্রতিষ্ঠানগুলোকে জরিমানা না করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দোকানিকে জরিমানা করেন।

মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের উপমহাব্যবস্থাপক মো. তসলিম শাহরিয়ার বলেন, ‘এবার মিলগেট পর্যায়ে প্রতি কেজি চিনির দাম ৯২ থেকে ৯৩ টাকা, যা গত বছরের চেয়ে অনেক কম। এবার আমরা যে পরিমাণ চিনি সরবরাহ করছি, তা মেঘনা গ্রুপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। তবে সামনে নির্বাচনের কারণে সরকারি ছুটি ও বন্দরের আন্দোলনের প্রভাবে পণ্য সরবরাহে কিছুটা জটিলতা তৈরি হতে পারে।’

করপোরেট ও সিন্ডিকেটে পার্থক্য নেই

সভায় শ্যামবাজার ব্যবসায়ী মালিক সমিতির সভাপতি ফরিদ উদ্দিন বলেন, করপোরেট ব্যবসায়ী আর সিন্ডিকেটের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তারা একই শক্তি। শ্যামবাজার থেকে প্রতিদিন পুলিশ, প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলের কর্মীরা এক লাখ টাকা করে চাঁদা নেয়। এই বাড়তি অর্থের বোঝা শেষ পর্যন্ত সাধারণ জনগণের ওপর পড়ে।

কাঁচাবাজারে সিন্ডিকেট বলে কিছু নেই মন্তব্য করে বাংলাদেশ কাঁচামাল আড়ত মালিক সমিতির সভাপতি মো. ইমরান মাস্টার বলেন, কাঁচামাল পচনশীল দ্রব্য। তাই এখানে সিন্ডিকেট সম্ভব নয়। সময়মতো বিক্রি না হলে এসব পণ্য নষ্ট হয়ে যায়। রোজায় পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, ধনেপাতা ও বেগুনের মতো পণ্যের চাহিদা বেশি থাকে। তাই রোজায় কাঁচাবাজারে বড় ধরনের সংকট তৈরি হবে না। তবে এখন লেবুর মৌসুম নয়, তাই এই পণ্যের দাম বাড়তি থাকতে পারে।

পিওর ড্রিংকিং ওয়াটার ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক কে এম আরিফ উল কবির বলেন, খেজুরকে বিলাসদ্রব্য হিসেবে চিহ্নিত করে তার ওপর ১৩২ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল। একসময় যে খেজুর ১০০ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে পাওয়া যেত, সেটির দাম একপর্যায়ে ১ হাজার টাকার বেশি হয়ে যায়।

স্থানীয় বাজারে ১০ লাখ টাকা চাঁদা

দেশের ছয়টি অঞ্চলে এক সপ্তাহ ধরে বাজার বিশ্লেষণ করে মতবিনিময় সভায় বাজার বিশ্লেষক কাজী আবদুল হান্নান বলেন, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একেকটি বাজার থেকে ১০ লাখ টাকার বেশি চাঁদা তোলার ঘটনা ঘটছে। যা সরাসরি পণ্যের মূল্যে প্রভাব ফেলে। এ ছাড়া রমজানে বড় পরিসরে চাঁদাবাজি শুরু হওয়ার প্রবণতা থাকে।

নিউমার্কেট নিত্যপণ্য ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের বলেন, দেশের মানুষ এখন ৮ থেকে ১০টি বড় করপোরেট কোম্পানির হাতে জিম্মি। আর ব্যবসা করতে এমন মানুষকে চাঁদা দিতে হয় যে তা কাউকে বলা যায় না। তবে ছোলা, চিনি ও ভোজ্যতেলের বাজার গত কয়েক বছরের তুলনায় বেশ স্থিতিশীল রয়েছে।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আফরোজা রহমান বলেন, ঢাকা মহানগরসহ জেলা পর্যায়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম স্থিতিশীল ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত তদারক করা হচ্ছে। রমজান মাসে এই তদারকি আরও জোরদার করা হবে।

সভায় বক্তারা আরও বলেন, দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক রাখতে দেশের বিভিন্ন জেলা ও বাজারভিত্তিক ব্যবসায়ী নেতা, চেম্বার এবং এফবিসিসিআইয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা উচিত। এই কমিটি রমজান মাসে বাজার তদারক করবে। যদি কেউ আইন লঙ্ঘন করে অতিরিক্ত দামে পণ্য বিক্রি করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

মতবিনিময় সভায় আরও বক্তব্য দেন খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিটের গবেষণা পরিচালক মোহাম্মদ আবুল হাসেম, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. আবু সাঈদ হাসান, বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সুশান্ত কুমার প্রামাণিক, এফবিসিসিআইয়ের সাবেক পরিচালক গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী খোকন ও বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সভাপতি মো. ওসমান গণি প্রমুখ।

