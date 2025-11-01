বেড়েছে সোনার দাম, ভরি ২ লাখ ১ হাজার ৭৭৬ টাকা

বৈশ্বিক বাজারে সোনার দামের ওঠানামার প্রভাব পড়ছে দেশের বাজারেও। বৈশ্বিক অস্থিরতার জেরে দেশের বাজারেও সোনার দাম এক দিন কমছে তো পরদিন আবার বাড়ছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে সোনার দাম কমার ঘোষণা এসেছিল। তাতে ভালো মানের সোনার দাম হয়েছিল ভরিপ্রতি ২ লাখ ৯৬ টাকা। তবে দুদিন না পেরোতেই আগামীকাল থেকে সোনার দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে জুয়েলার্স ব্যবসায়ীদের সমিতি।
এ দফায় দেশের বাজারেও সোনার দাম ভরিতে ১ হাজার ৬৮০ টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি বা বাজুস। এতে সোনার নতুন দাম ভরিপ্রতি ২ লাখ ১ হাজার ১৭৭ টাকা হবে। নতুন দর আগামীকাল রোববার থেকে কার্যকর হবে। আজ শনিবার রাতে সোনার দাম বাড়ানোর নতুন এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে বাজুস।
এর আগে বৈশ্বিক বাজারে দাম নিম্নমুখী থাকায় দেশে টানা তিন দিন দাম কমেছিল। সে সময় সব মিলিয়ে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম কমেছিল ২৩ হাজার ৫৭৩ টাকা। তাতে দাম নেমে এসেছিল দুই লাখ টাকার নিচে। তবে গত বুধবার আবারও একলাফে ৮ হাজার ৯০০ টাকা দাম বাড়ানোর ঘোষণা দেয় বাজুস। তাতে গত বৃহস্পতিবার থেকে সোনার দাম আবারও দুই লাখ টাকা ছাড়ায়। তারপর গত বৃহস্পতিবার রাতে সোনার দাম ২ হাজার ৬১৩ টাকা কমানোর ঘোষণা এলেও ভরিপ্রতি দাম দুই লাখ টাকার নিচে নামেনি।
বাজুস নির্ধারিত নতুন দাম অনুযায়ী, আগামীকাল থেকে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনা ১ হাজার ৬৮০ টাকা বেড়ে হবে ২ লাখ ১ হাজার ১৭৬ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনা ১ হাজার ৫৯৮ টাকা বেড়ে ১ লাখ ৯২ হাজার ৫৯৬ টাকা এবং ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনা ১ হাজার ৩৬৫ টাকা বেড়ে ১ লাখ ৬৫ হাজার ৮১ টাকা হবে। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম ১ হাজার ১১৬ টাকা বেড়ে দাঁড়াবে ১ লাখ ৩৭ হাজার ১৮০ টাকা।
আজ ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনা ২ লাখ ৯৬ টাকা, ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৯০ হাজার ৯৯৮ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৬৩ হাজার ৭১৬ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা বিক্রি হয়েছে ১ লাখ ৩৬ হাজার ১৪ টাকায়।
এদিকে সোনার দাম বাড়লেও রুপার দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম এখন ৪ হাজার ২৪৬ টাকা।