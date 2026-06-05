৯ দিনের রোড শো করছে বাংলাদেশের সেমিকন্ডাক্টর শিল্প

বৈশ্বিক সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের সঙ্গে বাংলাদেশের সংযোগ জোরদার এবং বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রযুক্তিবিদদের দেশীয় প্রযুক্তিগত অগ্রযাত্রায় যুক্ত করতে যুক্তরাষ্ট্রে রোড শো করছে বাংলাদেশ সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন (বিএসআইএ)।
সিলিকন রিভার ও ব্রেনগেইনের সহযোগিতায় ৫ থেকে ১৩ জুন অনুষ্ঠিতব্য এই রোড শোতে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রযুক্তি ও সেমিকন্ডাক্টর কেন্দ্রে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী, প্রযুক্তি নির্বাহী, নীতিনির্ধারক এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশগ্রহণ করবেন।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিএসআইএ বিষয়টি জানিয়েছে। এতে বলা হয়, এই উদ্যোগের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিএসআইয়ের সভাপতি এম এ জব্বার এবং পার্ডু ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও সিলিকন রিভার বাংলাদেশ ইনিশিয়েটিভের প্রধান স্থপতি মুহাম্মদ মোস্তফা হুসাইন। এ ছাড়া সফরে বিএসআইএর নেতাদের পাশাপাশি শিল্প ও একাডেমিয়ার প্রতিনিধিরা, ব্রেনগেইন নেটওয়ার্কের সদস্য এবং ওয়াশিংটনে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তারা অংশ নেবেন।
বিএসআইএ সভাপতি এম এ জব্বার বলেন, ‘বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শক্তি তার মানুষ। সিলিকন রিভার ও ব্রেনগেইনের মাধ্যমে আমরা বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও নেতৃত্বকে বাংলাদেশের ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত করতে চাই। আমাদের লক্ষ্য, আগামী প্রজন্মের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করা এবং বাংলাদেশকে ভবিষ্যতের প্রযুক্তি অর্থনীতির একজন গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।’
সিলিকন রিভার বাংলাদেশ ইনিশিয়েটিভের প্রধান স্থপতি অধ্যাপক মুহাম্মদ মোস্তফা হুসাইন বলেন, ‘বাংলাদেশের সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে দক্ষ মানবসম্পদ, আন্তর্জাতিক অংশীদারত্ব এবং দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতার ওপর। এই রোড শোর মাধ্যমে আমরা শিল্প, বিশ্ববিদ্যালয়, উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে আরও শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই, যা ভবিষ্যতে জ্ঞান বিনিময়, উদ্ভাবন, কর্মসংস্থান এবং প্রযুক্তি উন্নয়নের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে।’
আয়োজকদের প্রত্যাশা—এই রোড শো বৈশ্বিক সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে এবং গবেষণা, চিপ ডিজাইন, উন্নত প্যাকেজিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), প্রযুক্তি উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং উদীয়মান প্রযুক্তি খাতে নতুন সহযোগিতার পথ খুলে দেবে।