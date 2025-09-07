সোনার দামে আবার নতুন রেকর্ড

দেশে চার দিনের ব্যবধানে সোনার দামে নতুন রেকর্ড হয়েছে। এই দফায় প্রতি ভরিতে দাম বাড়ছে ২ হাজার ৭১৮ টাকা। এতে করে ভালো মানের অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ১ লাখ ৮১ হাজার ৫৫০ টাকায়। নতুন এই দর সারা দেশে কাল সোমবার থেকে কার্যকর হবে।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) আজ রোববার রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সোনার দাম সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত জানায়। এতে বলা হয়, স্থানীয় বাজারে বিশুদ্ধ সোনার দাম বেড়েছে। এ জন্য সোনার দাম পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।
সর্বশেষ ৩ সেপ্টেম্বর সোনার দাম ভরিতে ৩ হাজার ৪৪৪ টাকা বেড়েছিল। তাতে এক ভরি সোনার দাম বেড়ে হয়েছিল ১ লাখ ৭৮ হাজার ৮৩২ টাকায়। দেশের বাজারে এটি এখন পর্যন্ত সোনার সর্বোচ্চ দাম। কাল থেকে সোনার দামে নতুন রেকর্ড হতে যাচ্ছে।
জুয়েলার্স সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কাল সোমবার থেকে দেশের বাজারে হলমার্ক করা প্রতি ভরি (১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম) ২২ ক্যারেট মানের সোনার দাম বেড়ে হবে ১ লাখ ৮১ হাজার ৫৫০ টাকা, ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৭৩ হাজার ৩০৪ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৪৮ হাজার ৫৪১ টাকা। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম বেড়ে হবে ১ লাখ ২৩ হাজার ৬৭ টাকা।
দেশের বাজারে আজ রোববার পর্যন্ত প্রতি ভরি হলমার্ক করা ২২ ক্যারেট সোনা ১ লাখ ৭৮ হাজার ৮৩২ টাকা, ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৭০ হাজার ৭০৩ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৪৬ হাজার ৩১৩ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনা ১ লাখ ২১ হাজার ১৬৬ টাকায় বিক্রি হয়েছে।
সেই হিসাবে কাল সোমবার থেকে ২২ ক্যারেট সোনায় ২ হাজার ৭১৮ টাকা, ২১ ক্যারেটে ২ হাজার ৬০১ টাকা, ১৮ ক্যারেটে ২ হাজার ২২৮ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনায় ১ হাজার ৯০১ টাকা দাম বাড়বে।