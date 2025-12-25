মো. নজরুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক (বিক্রয় ও বিপণন), আমিন মোহাম্মদ ফাউন্ডেশন
শিল্প

টেকসই নগরায়ণের প্রতিশ্রুতি

লেখা: মো. নজরুল ইসলাম

দেশের শীর্ষস্থানীয় রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারদের অন্যতম আমিন মোহাম্মদ ফাউন্ডেশন লিমিটেড নগরায়ণের ক্ষেত্রে টেকসই ও সবুজ আবাসনে প্রতিশ্রুতির দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে। ১৯৯৩ সালে যাত্রা শুরু করা এই প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ তিন দশকের অভিজ্ঞতায় এখন পর্যন্ত ১২৪টি প্রকল্প সফলভাবে হস্তান্তর করেছে এবং বর্তমানে ২৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।  

প্রতিষ্ঠানটি জানায়, তাদের আবাসিক ও বাণিজ্যিক—উভয় ধরনের প্রকল্প বিক্রি অব্যাহত আছে। এর মধ্যে অন্যতম লাক্সারি বাণিজ্যিক প্রকল্প ‘ইউরেকা টাওয়ার’, যা গুলশান সাউথ অ্যাভিনিউয়ে অবস্থিত। ৪০৭৫ থেকে ৮১৫০ বর্গফুট আয়তনের এই প্রকল্পে প্রতি বর্গফুটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২৮ হাজার থেকে ৩২ হাজার টাকা। প্রতিটি ইউনিটের বিপরীতে চারটি পার্কিং। প্রকল্পটির নির্মাণকাজ বর্তমানে ৩০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে এবং ইতিমধ্যে ৭০ শতাংশ ইউনিট বিক্রি হয়েছে।

আবাসিক প্রকল্পগুলোর মধ্যে ‘গ্রিন গার্ডেনিয়া’ একটি সাশ্রয়ী কন্ডোমিনিয়াম প্রকল্প, যা মোহাম্মদপুরের আদাবরে অবস্থিত। ১৩৮৪ থেকে ১৩৯০ বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাটগুলোর প্রতি বর্গফুটের মূল্য রাখা হচ্ছে ৬ হাজার ৫০০ টাকা। ২০২৩ সালে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের নির্মাণ অগ্রগতি ২০ শতাংশ এবং বিক্রি হয়েছে প্রায় ৫০ শতাংশ ফ্ল্যাট। 

আমিন মোহাম্মদ ফাউন্ডেশনের গার্ডেনিয়া প্রকল্পের ভবনের গ্রাফিকস

এ ছাড়া লাক্সারি আবাসিক প্রকল্প ‘গ্রিন হেনা নিলয়’ অবস্থিত ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী এলাকায়। ১৩৮৪ থেকে ১৭৫৫ বর্গফুট আয়তনের এই কন্ডোমিনিয়ামের প্রতি বর্গফুটের মূল্য ১৬ হাজার টাকা। প্রকল্পটির নির্মাণ অগ্রগতি বর্তমানে ২০ শতাংশ এবং ৪০ শতাংশ ফ্ল্যাট ইতিমধ্যে বিক্রি হয়েছে। নির্মাণাধীন সব প্রকল্পে স্বল্প ডাউন পেমেন্টে দীর্ঘমেয়াদি কিস্তি সুবিধা এবং এককালীন মূল্য পরিশোধে ৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া হচ্ছে।

ছোট ছোট প্লট একত্র করে পরিকল্পিত কন্ডোমিনিয়াম গড়ে তোলার মাধ্যমে নিরাপদ, সবুজ ও স্বাস্থ্যসম্মত বাসযোগ্য পরিবেশ তৈরি করছি। পরিকল্পিত নির্মাণে সরকার ও বেসরকারি খাতের সমন্বিত উদ্যোগে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে একটি আঞ্চলিক রিয়েল এস্টেট হাব হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

