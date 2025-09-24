নাসা গ্রুপে বকেয়া বেতন পরিশোধে সমঝোতা, ৩০ নভেম্বরের মধ্যে শ্রমিকদের টাকা দিতে হবে

নাসা গ্রুপের কারখানাগুলোর শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা পরিশোধে সমঝোতা চুক্তি সই হয়েছে। গতকাল শ্রম ভবনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সভাকক্ষে শ্রমিক, মালিক ও সরকারের মধ্যে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়।
সমঝোতা চুক্তি অনুসারে, কারখানার কর্তৃপক্ষ আগামী ১৫ অক্টোবর আগস্ট মাসের বকেয়া বেতন-ভাতাদি (মজুরি) এবং আগামী ৩০ অক্টোবর সেপ্টেম্বর মাসের বকেয়া বেতন-ভাতাদি (মজুরি) পরিশোধ করবে। এ ছাড়া বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী, প্রত্যেক পূর্ণ বছর চাকরির জন্য ৩০ দিনের মূল মজুরি ও মাতৃত্বকালীন ছুটির টাকা পরিশোধ করা হবে। খবর বিজ্ঞপ্তি।
আরও বলা হয়েছে, শ্রমিকদের এসব যাবতীয় আইনানুগ পাওনা আগামী ৩০ নভেম্বর পরিশোধ করা হবে। কোনো শ্রমিককে ইন্টারনেট/ডেটাবেজে কালো তালিকাভুক্ত করা যাবে না।
শ্রম, কর্মসংস্থান ও নৌপরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেনের সভাপতিত্বে গত ১৬ সেপ্টেম্বর বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে শ্রম ও ব্যবসায় পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির ১৩তম সভায় কয়েকটি সিদ্ধান্ত হয়।
সেই সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় নাসা গ্রুপের শ্রম অসন্তোষ নিরসনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকের (যুগ্ম সচিব) সভাপতিত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রমিক প্রতিনিধি, কারখানা কর্তৃপক্ষ, সরকারপক্ষ এবং বিজিএমইএর প্রতিনিধিরা সমঝোতা স্মারকে সই করেন।
এ সময় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও শিল্প পুলিশের প্রতিনিধি, গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধি, বিজিএমইএর সহসভাপতি, নাসা গ্রুপের প্রতিনিধি এবং শ্রমিক ও মালিকপক্ষের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।