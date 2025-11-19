সোনার দাম ভরিতে ২,৬১২ টাকা বেড়েছে

দেশের বাজারে সোনার দাম বাড়ছে। এ দফায় ভরিতে দাম বেড়েছে সর্বোচ্চ ২ হাজার ৬১২ টাকা। তাতে ভালো মানের অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম হবে প্রায় ২ লাখ সাড়ে ৯ হাজার টাকা। আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে নতুন এই দর কার্যকর হবে।
জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের সংগঠন বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) আজ বুধবার রাতে সোনার দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে। জুয়েলার্স সমিতি বলেছে, স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার (খাঁটি সোনা) মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে দাম সমন্বয় করা হয়েছে। এর আগে সর্বশেষ গতকাল মঙ্গলবার সোনার দাম কমেছিল ১ হাজার ৩৬৪ টাকা।
নতুন দাম অনুযায়ী, আগামীকাল থেকে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনা ২ হাজার ৬১২ টাকা বেড়ে হবে ২ লাখ ৯ হাজার ৫২০ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনা ২ হাজার ৫০৮ টাকা বেড়ে ২ লাখ ৩ টাকা এবং ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনা ২ হাজার ১৩৫ টাকা বেড়ে দাঁড়াবে ১ লাখ ৭১ হাজার ৪২৬ টাকায়। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম ১ হাজার ৮৩১ টাকা বেড়ে হবে ১ লাখ ৪২ হাজার ৫৯২ টাকা।
আজ ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনা ২ লাখ ৬ হাজার ৯০৮ টাকা, ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৯৭ হাজার ৪৯৫ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৬৯ হাজার ২৯১ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনা ১ লাখ ৪০ হাজার ৭৬১ টাকায় বিক্রি হয়েছে।