সোনার দামে আবার রেকর্ড, ভরি ২ লাখ ৩২ হাজার টাকা

দেশের বাজারে সোনার দাম সর্বশেষ গত শনিবার রাতে ভরিতে ১ হাজার ৫০ টাকা বাড়ানোর ঘোষণা এসেছিল। আজ সোমবার রাতে আবারও সোনার দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)। তবে এবার একলাফে ভরিতে ৪ হাজার ১৯৯ টাকা বেড়েছে। তাতে আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে ভালো মানের, অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম বেড়ে দাঁড়াবে ২ লাখ ৩২ হাজার ৫৫ টাকা। এটিই হবে দেশের বাজারে সোনার সর্বোচ্চ দাম।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি আজ রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নতুন এ দাম আগামীকাল থেকে কার্যকর হবে।
নতুন দর অনুযায়ী, আগামীকাল থেকে ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম বেড়ে হবে ২ লাখ ৩২ হাজার ৫৫ টাকা। এ ছাড়া প্রতি ভরি ২১ ক্যারেট সোনার দাম বেড়ে ২ লাখ ২১ হাজার ৪৪৯ টাকা, ১৮ ক্যারেটের সোনার দাম ১ লাখ ৮৯ হাজার ৮৯০ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম বেড়ে ১ লাখ ৫৬ হাজার ৮৮১ টাকায় বিক্রি হবে।
আজ পর্যন্ত দেশের বাজারে ২২ ক্যারেট সোনা ২ লাখ ২৭ হাজার ৮৫৬ টাকায় বিক্রি হয়েছে। এ ছাড়া প্রতি ভরি ২১ ক্যারেট সোনা ২ লাখ ১৭ হাজার ৫৩৪ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৮৬ হাজার ৪৪৯ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনা ১ লাখ ৫৫ হাজার ৪২৩ টাকায় বিক্রি হয়েছে।
সেই হিসাবে আগামীকাল থেকে প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট সোনায় ৪ হাজার ১৯৯ টাকা, ২১ ক্যারেটে ৩ হাজার ৯৬৫ টাকা, ১৮ ক্যারেটে ৩ হাজার ৪৪১ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনায় ১ হাজার ৪৫৮ টাকা দাম বাড়বে।
সোনার দাম বাড়লেও রুপার দামে কোনো পরিবর্তন হয়নি। ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম এখন ৫ হাজার ৫৪০ টাকা। এ ছাড়া ২১ ক্যারেটে ৩৫০ টাকা দাম ৫ হাজার ৩০৭ টাকা, ১৮ ক্যারেট ৪ হাজার ৫৪৯ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির রুপার ভরি ৩ হাজার ৩৮৩ টাকা।