সোনার দাম তিন দিনে কমেছে ১৫ হাজার টাকা, ভরি এখন ২ লাখের নিচে

দেশের বাজারে সোনার দাম একলাফে প্রায় সাড়ে ১০ হাজার টাকা কমেছে। এ নিয়ে টানা তিন দিনে সোনার ভরি ১৫ হাজার ১৮৭ টাকা কমেছে। তাতে সোনার দাম ২ লাখ টাকার নিচে নেমে আসছে।
সোনার দামের এই বড় পতনের জন্য জুয়েলার্স সমিতি স্থানীয় পাইকারি বাজারে তেজাবি সোনা বা পিওর গোল্ডের দাম কমার কথা বলেছে। তবে মূল কারণ হচ্ছে, বৈশ্বিক বাজারে সোনার দরপতন। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি আউন্স সোনার দাম ৪ হাজার ডলারের নিচে নেমে এসেছে।
জুয়েলার্স সমিতি গতকাল মঙ্গলবার রাতে একলাফে সোনার ভরি ১০ হাজার ৪৭৪ টাকা কমানোর ঘোষণা দেয়। আজ বুধবার থেকে এই দাম কার্যকর হবে। ফলে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম কমে দাঁড়াবে প্রায় ১ লাখ ৯৪ হাজার টাকা।
সর্বশেষ গতকাল প্রতি ভরি সোনার দাম কমানো হয় ৩ হাজার ৬৭৪ টাকা। তার আগে ২৭ অক্টোবর ১ হাজার ৩৯ টাকা কমানো হয়। আর ২৪ অক্টোবর ভরিতে দাম কমানো হয়েছিল ৮ হাজার ৩৮৬ টাকা। ফলে চার দফায় সোনার দাম কমছে ভরিপ্রতি ২৩ হাজার ৫৭৩ টাকা।
নতুন দাম অনুযায়ী, আজ থেকে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনা ১০ হাজার ৪৭৪ টাকা কমে দাম দাঁড়াচ্ছে ১ লাখ ৯৩ হাজার ৮০৯ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনা ৯ হাজার ৯৯৬ টাকা কমে হচ্ছে ১ লাখ ৮৫ হাজার ৩ টাকা।
এ ছাড়া ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ৮ হাজার ৫৭৩ টাকা কমে নতুন দাম হচ্ছে ১ লাখ ৫৮ হাজার ৫৭২ টাকা। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম ৭ হাজার ৩১৪ টাকা কমিয়ে দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৩১ হাজার ৬২৮ টাকা।
সোনার দাম কমানো হলেও রুপার দাম অপরিবর্তিত আছে। ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ হাজার ২৪৬ টাকা। এ ছাড়া ২১ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম ৪ হাজার ৪৭ টাকা, ১৮ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম ৩ হাজার ৪৭৬ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির এক ভরি রুপার দাম ২ হাজার ৬০১ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।