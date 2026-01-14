সোনার দাম ভরিতে আরও আড়াই হাজার টাকা বাড়ছে

বৈশ্বিক বাজারে অস্থিরতার কারণে দেশের বাজারে সোনার দাম ভরিতে আরও ২ হাজার ৬২৫ টাকা বাড়ছে। ফলে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ২ লাখ ৩৪ হাজার ৬৮০ টাকা। এতে সোনার দামে নতুন রেকর্ড হয়েছে। নতুন দাম আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে কার্যকর হবে।
আজ বুধবার রাতে সোনার মূল্যবৃদ্ধির এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)। বাজুস জানিয়েছে, স্থানীয় বাজারে খাঁটি সোনার দাম বেড়েছে। সে জন্য ধাতুটির দাম সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
সর্বশেষ মঙ্গলবার সোনার দাম ভরিতে ৪ হাজার ১৯৯ টাকা বাড়িয়েছিল জুয়েলার্স সমিতি। এতে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম দাঁড়ায় ২ লাখ ৩২ হাজার ৫৫ টাকা। আগামীকাল থেকে সেই দাম আরও বাড়ছে।
নতুন দর অনুযায়ী, আগামীকাল থেকে ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম বেড়ে ২ লাখ ৩৪ হাজার ৬৮০ টাকা হবে। এ ছাড়া ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম বেড়ে ২ লাখ ২৪ হাজার ৭ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৯১ হাজার ৯৮৯ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম বেড়ে হবে ১ লাখ ৫৭ হাজার ২৩১ টাকা।
আজ বুধবার পর্যন্ত ২২ ক্যারেটের সোনার ভরির দাম ছিল ২ লাখ ৩২ হাজার ৫৫ টাকা। এ ছাড়া ২১ ক্যারেটের ভরি ২ লাখ ২১ হাজার ৪৯৯ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৮৯ হাজার ৮৯০ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম ছিল ১ লাখ ৫৬ হাজার ৮৮১ টাকা। আগামীকাল থেকে প্রতি ভরি ২২ ক্যারেটে সোনার দাম ২ হাজার ৬২৫ টাকা, ২১ ক্যারেটে ২ হাজার ৫০৮ টাকা, ১৮ ক্যারেটে ২ হাজার ৯৯ ও সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম বাড়বে ৩৫০ টাকা।
সোনার দাম বাড়লেও রুপার দাম অপরিবর্তিত থাকছে। আজকে পর্যন্ত প্রতি ভরি ২২ ক্যারেটের রুপার দাম ছিল ৫ হাজার ৯৪৯ টাকা।