সমঝোতা চুক্তিতে সই করেন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান ও বিবিসিসির সভাপতি আলমগীর এম রহমান। গতকাল রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে
কানাডায় তৈরি পোশাকের রপ্তানি বাড়াতে সহায়তা দেবে বিবিসিসি, বিজিএমইএর সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি সই

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

কানাডায় তৈরি পোশাকের রপ্তানি বাড়াতে সহায়তা দেবে বাংলাদেশ বিজনেস চেম্বার অব কানাডার (বিবিসিসি)। পাশপাশি বাংলাদেশ ও কানাডার মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করতে বিবিসিসি সঙ্গে একটি সমঝোতা চুক্তি সই করেছে তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সমঝোতা চুক্তিতে সই করেন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান ও বিবিসিসির সভাপতি আলমগীর এম রহমান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইএর প্রথম সহসভাপতি সেলিম রহমান, জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ইনামুল হক খান, সহসভাপতি মো. রেজোয়ান সেলিম, সহসভাপতি (অর্থ) মিজানুর রহমান, পরিচালক ফয়সাল সামাদ প্রমুখ। বিজিএমইএর পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, ‘বিবিসিসির সঙ্গে এই সমঝোতা স্মারক সই কানাডা ও উত্তর আমেরিকার বাজারে আমাদের শিল্পের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সহায়ক হবে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, উন্নত বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করা।’

বিজিএমইএ জানায়, সমঝোতা চুক্তিটির আওতায় উভয় সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলা; কানাডা ও বাংলাদেশে যৌথভাবে বাণিজ্য মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন; ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদলের সফর; উদ্যোক্তা ও পেশাদারদের সক্ষমতা বাড়াতে জ্ঞান, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বিনিময়; তৈরি পোশাক, বস্ত্র ও সংশ্লিষ্ট খাতে কানাডা ও বাংলাদেশের মধ্যে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি এবং সদস্যদের মধ্যে অংশীদারত্ব, যৌথ উদ্যোগ ও সহযোগিতা বাড়ানোর কাজ হবে।

