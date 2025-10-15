আজ বুধবার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারিতে আহত শ্রমিকদের দেখতে যান শ্রমসচিব মো. সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া
আজ বুধবার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারিতে আহত শ্রমিকদের দেখতে যান শ্রমসচিব মো. সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া
শিল্প

মিরপুরে অগ্নিকাণ্ড তদন্তে ৭ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন

বিশেষ প্রতিনিধিঢাকা

রাজধানীর মিরপুরের রূপনগর এলাকায় অবস্থিত শাহ আলম কেমিক্যাল গোডাউন ও এর সংলগ্ন প্রিন্টিং কারখানায় গতকাল মঙ্গলবার ঘটে যাওয়া অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তদন্ত কমিটি করেছে সরকার। আজ বুধবার সাত সদস্যের এই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি অগ্নিকাণ্ডের কারণ, দায়দায়িত্ব নির্ধারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করবে।
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব লস্কার তাজুল ইসলামকে আহ্বায়ক করে এ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিকে আগামী সাত কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে।

দুর্ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, আহত ও নিহতদের তালিকা তৈরি, পরিদর্শন প্রক্রিয়ায় কোনো গাফিলতি আছে কি না তা খতিয়ে দেখা, কারখানার ঝুঁকি নিরূপণ, ঝুঁকি নিরসনের সুপারিশ এবং দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করবে এ কমিটি। দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশও থাকতে হবে প্রতিবেদনে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। এতে বলা হয়, কর্মস্থলে নিহত শ্রমিকের প্রতিটি পরিবারকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে দুই লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। এ ছাড়া আহত শ্রমিকদের চিকিৎসায় দেওয়া হবে ৫০ হাজার টাকা করে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অগ্নিকাণ্ডে ১৬ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব) এম সাখাওয়াত হোসেন। আজ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারিতে গিয়ে দগ্ধ শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিতে যান শ্রমসচিব মো. সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া। এ সময় তিনি আহত তিনজন শ্রমিকের চিকিৎসা সহায়তার জন্য প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকার চেক হস্তান্তর করেন।

আরও পড়ুন