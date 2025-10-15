মিরপুরে অগ্নিকাণ্ড তদন্তে ৭ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন

রাজধানীর মিরপুরের রূপনগর এলাকায় অবস্থিত শাহ আলম কেমিক্যাল গোডাউন ও এর সংলগ্ন প্রিন্টিং কারখানায় গতকাল মঙ্গলবার ঘটে যাওয়া অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তদন্ত কমিটি করেছে সরকার। আজ বুধবার সাত সদস্যের এই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি অগ্নিকাণ্ডের কারণ, দায়দায়িত্ব নির্ধারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করবে।
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব লস্কার তাজুল ইসলামকে আহ্বায়ক করে এ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিকে আগামী সাত কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে।
দুর্ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, আহত ও নিহতদের তালিকা তৈরি, পরিদর্শন প্রক্রিয়ায় কোনো গাফিলতি আছে কি না তা খতিয়ে দেখা, কারখানার ঝুঁকি নিরূপণ, ঝুঁকি নিরসনের সুপারিশ এবং দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করবে এ কমিটি। দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশও থাকতে হবে প্রতিবেদনে।
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। এতে বলা হয়, কর্মস্থলে নিহত শ্রমিকের প্রতিটি পরিবারকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে দুই লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। এ ছাড়া আহত শ্রমিকদের চিকিৎসায় দেওয়া হবে ৫০ হাজার টাকা করে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অগ্নিকাণ্ডে ১৬ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব) এম সাখাওয়াত হোসেন। আজ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারিতে গিয়ে দগ্ধ শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিতে যান শ্রমসচিব মো. সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া। এ সময় তিনি আহত তিনজন শ্রমিকের চিকিৎসা সহায়তার জন্য প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকার চেক হস্তান্তর করেন।