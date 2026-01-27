আজ যাত্রা শুরু করবে কাজী ফার্মসের রিটেইল চেইন শপ ‘আলফামার্ট’
শিল্প

দেড় হাজার কোটি টাকার যৌথ বিনিয়োগে রিটেইল চেইন শপ খুলছে কাজী ফার্মস

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

দেশে আজ মঙ্গলবার থেকে যাত্রা শুরু করছে কাজী ফার্মসের রিটেইল চেইন শপ ‘আলফামার্ট’। ইন্দোনেশিয়ার আলফা গ্রুপ ও জাপানের মিতসুবিশি করপোরেশনকে সঙ্গে নিয়ে কাজী ফার্মস লিমিটেড চালু করছে এই নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দোকান বা মিনিমার্ট। তিন প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে মোট ১২ কোটি মার্কিন ডলার বা ১ হাজার ৪৬৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে।

আজ রাজধানীর গুলশান অ্যাভিনিউর ১১৩ নম্বর রোডের ডেলভিস্তা টাওয়ারে আলফামার্টের প্রথম আউটলেট বা বিক্রয়কেন্দ্রে উদ্বোধন করা হবে। চলতি বছরে ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় আলফামার্টের শতাধিক বিক্রয়কেন্দ্রে চালুর পরিকল্পনা রয়েছে কাজী ফার্মসের।

কাজী ফার্মস জানায়, এ প্রকল্পে প্রথম ধাপে ৫ কোটি মার্কিন ডলার বা ৬১০ কোটি টাকার মতো (প্রতি ডলার ১২২ টাকা ধরে) বিনিয়োগ হবে। দ্বিতীয় ধাপে ৭ কোটি ডলার (প্রায় ৮৫৪ কোটি টাকা) বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। সব মিলিয়ে দুই দফায় আলফামার্টে মোট ১ হাজার ৪৬৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে।

জানা গেছে, আলফামার্ট ট্রেডিং বাংলাদেশ লিমিটেড ইন্দোনেশিয়া ও জাপানের যৌথ বিনিয়োগে গঠিত কোম্পানি। দেশে এ প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হিসেবে রয়েছে হাঁস-মুরগি ও হিমায়িত খাদ্য বাজারজাতকারী শিল্পগোষ্ঠী কাজী ফার্মস লিমিটেড। প্রাথমিক বিনিয়োগ দিয়ে আলফামার্ট ট্রেডিং আধুনিক পণ্যভান্ডার (ওয়্যারহাউস) ও বিতরণকেন্দ্র নির্মাণ করবে। পাশাপাশি অল্প সময়ের মধ্যেই কয়েক হাজার দোকান চালুর করবে তারা। এতে দেশের খুচরা ব্যবসায়ে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মূলত আলফামার্ট দ্রুত বিক্রয়যোগ্য ভোগ্যপণ্য (এফএমসিজি) খাতের একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান। এটি নিজস্ব ও ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক স্টোরের মাধ্যমে খাদ্যপণ্য, পানীয়, ব্যক্তিগত পরিচর্যা এবং গৃহস্থালি পণ্য সরবরাহ করবে।

কাজী ফার্মস কর্তৃপক্ষ জানায়, আলফা গ্রুপের আলফামার্ট বর্তমানে ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনে তাদের প্রায় ৩০ হাজার বিক্রয়কেন্দ্রে পরিচালনা করছে। আরেক অংশীদার জাপানের মিতসুবিশি করপোরেশনের রিটেইল শপ ‘সোগো শোশা’, যারা জাপান ও ইন্দোনেশিয়ায় প্রায় ১৭ হাজার বিক্রয়কেন্দ্রে পরিচালনা করে।

জানতে চাইলে কাজী ফার্মস গ্রুপের পরিচালক কাজী জাহিন হাসান বলেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় খুচরা পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে আলফামার্ট একটি বড় নাম। খুচরা ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠানটি কয়েক দশক ধরে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। মজুত ব্যবস্থাপনায় তারা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে। পাশাপাশি সরবরাহ শৃঙ্খলের ব্যয় কমাতে নিজস্ব গুদাম অবকাঠামোয় বিনিয়োগ করেছে। আলফামার্টের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার রয়েছে।

আজ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

আজ মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর গুলশানে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করছে আলফামার্ট ট্রেডিং বাংলাদেশ লিমিটেড (এটিবিএল)। রাজধানীর গুলশানের আলফামার্টের প্রথম বিক্রয়কেন্দ্রে এটির উদ্বোধন করা হবে।

‘এভরিডে গ্রেসারি সলিউশন’ শীর্ষক স্লোগানে যাত্রা শুরু করছে আলফামার্ট। এ উপলক্ষে গ্রাহকদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড় ও অফারের ব্যবস্থা। এর মধ্যে রয়েছে নির্ধারিত পণ্যে মূল্য ছাড়, বাই ওয়ান গেট ওয়ান বা একটি কিনলে একটি ফ্রি অফার ও উপহার।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মিতসুবিশি করপোরেশনের ডেপুটি চিফ রিজিওনাল অফিসার (এশিয়া ও ওশেনিয়া) তোমোয়াকি নিশিদা, আলফামার্ট ইন্দোনেশিয়ার পরিচালক রায়ান আলফন্স কালো, ঢাকায় জাপানের রাষ্ট্রদূত সাইদা শিনিচি ও ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত লিসতিওয়াতি উপস্থিত থাকবেন। আরও থাকবেন কাজী ফার্মসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) কাজী জাহেদুল হাসান ও পরিচালক কাজী জাহিন হাসান।

