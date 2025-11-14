দুই মাস বন্ধ থাকার পর ট্রাকে টিসিবির পণ্য বিক্রি শুরু হচ্ছে শনিবার

প্রায় দুই মাস বন্ধ থাকার পর কাল শনিবার থেকে আবার ভ্রাম্যমাণ ট্রাকে ভর্তুকি মূল্যে নিত্যপণ্য বিক্রি শুরু করবে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। তবে এবার ঢাকা মহানগরীতে টিসিবি কোনো ট্রাক থাকছে না। ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলায় ট্রাকে ভোজ্যতেল, চিনি ও মসুর ডাল—এই তিনটি পণ্য বিক্রি করবে সংস্থাটি।
দেশের বিভিন্ন জেলায় দৈনিক ৬১টি ট্রাকে ভ্রাম্যমাণ ট্রাকের মাধ্যমে ট্রাক বিক্রির বিষয়টি আজ শুক্রবার জানিয়েছে টিসিবি। এতে বলা হয়, ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত (শুক্রবার ছাড়া) ১৪ দিন এই কার্যকর চলবে। প্রতিটি ট্রাক থেকে প্রতিদিন ৫০০ মানুষের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে ভোজ্যতেল, চিনি ও মসুর ডাল বিক্রি করবে।
টিসিবি জানায়, স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডধারী পরিবারের মধ্যে ভর্তুকি মূল্যে টিসিবির পণ্য বিক্রি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তার পাশাপাশি সিলেট মহানগরীতে ৪টি, নারায়ণগঞ্জ মহানগরীতে ৬টি, রংপুর মহানগরীতে ৫টি, লক্ষ্মীপুর জেলায় ৬টি, মৌলভীবাজার জেলার ৪টি, কুষ্টিয়া জেলায় ৫টি, চট্টগ্রাম জেলায় ১৩টি, জামালপুর জেলায় ১২টি, নরসিংদী জেলায় ৩টি এবং ভোলা জেলায় ৩টি করে মোট দৈনিক ৬১ ট্রাকে ভ্রাম্যমাণ ট্রাকের মাধ্যমে কাল শনিবার থেকে চলতি মাসের শেষ দিন পর্যন্ত সাশ্রয়ী মূল্যে টিসিবির পণ্য বিক্রি করা হবে।
টিসিবির ট্রাক থেকে একজন ভোক্তা সর্বোচ্চ ২ লিটার সয়াবিন তেল, ১ কেজি চিনি ও ২ কেজি মসুর ডাল কিনতে পারবেন। প্রতি লিটার সয়াবিন তেল ১১৫ টাকা, চিনি ৮০ টাকা কেজি এবং ৭০ টাকা কেজি দরে মসুর ডাল কিনতে পারবেন ভোক্তারা।
অর্থনৈতিকভাবে চাপে থাকা স্বল্প আয়ের মানুষদের কিছুটা স্বস্তি দিতে সরকার ভর্তুকি মূল্যে ট্রাকে পণ্য বিক্রি করে থাকে। তবে চাহিদা সত্ত্বেও গত ১৩ সেপ্টেম্বর ট্রাক সেল বন্ধ করে দেয় টিসিবি। তারপর আর ট্রাকে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য বিক্রি করেনি সংস্থাটি।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, শহরাঞ্চলে সামাজিক সুরক্ষার তেমন কোনো কর্মসূচি নেই। তাই উচ্চ মূল্যস্ফীতির এই সময়ে কম আয়ের মানুষদের স্বস্তি দিতে টিসিবির ট্রাক সেল অব্যাহত রাখা উচিত। যদিও নিয়মিত ট্রাক সেল না করার পেছনে বাজেটের সীমাবদ্ধতা এবং ব্যাপক ভর্তুকির কথা বলেন সরকারি কর্মকর্তারা।