দেশে আজ সকালে সোনার দাম ভরিতে কমেছে ১৪,৬৩৮ টাকা

দেশের বাজারে তিন লাখ টাকার দিকে ছুটতে থাকা সোনার ভরি আজ শুক্রবার কিছুটা কমেছে। ভরিপ্রতি দাম কমেছে ১৪ হাজার ৬৩৮ টাকা।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি আজ সকালে সোনার দাম কমিয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সোনার দাম বেড়েছিল ভরিপ্রতি সর্বোচ্চ ১৬ হাজার ২১৩ টাকা। তাতে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৮৬ হাজার টাকা। এই দাম ছিল দেশের ইতিহাসে সোনার সর্বোচ্চ দাম। সব মিলিয়ে চলতি মাসে সোনার দাম ভরিতে বেড়েছে ৬১ হাজার টাকা।
করোনার পর গত পাঁচ বছরে দেশে-বিদেশে সোনার দাম দ্রুতগতিতে বেড়েছে। দেশের বাজারে ২০২৩ সালের ২১ জুলাই সোনার ভরি ১ লাখ টাকায় পৌঁছায়। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে দেড় লাখ ও অক্টোবরে দুই লাখ টাকার মাইলফলক স্পর্শ করে। গত বৃহস্পতিবার আড়াই লাখ টাকা পেরিয়ে যায় সোনার দাম।
আজ দাম কমার কারণে ভালো মানের অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৭১ হাজার ৩৬৩ টাকা। একইভাবে ২১ ও ১৮ ক্যারেট সোনার দাম কমেছে ভরিপ্রতি যথাক্রমে ১৩ হাজার ৯৯৭ ও ১১ হাজার ৯৫৬ টাকা। তাতে ২১ ক্যারেটের দাম হয়েছে ২ লাখ ৫৮ হাজার ৯৯৯ টাকা ভরি। আর ১৮ ক্যারেটের দাম ২ লাখ ২২ হাজার ২৪ টাকা। এদিকে সনাতন পদ্ধতির সোনার ভরি আজ ১০ হাজার ২০৬ টাকা কমে হয়েছে ১ লাখ ৮২ হাজার ৮৩৩ টাকা।
জুয়েলার্স সমিতি বলেছে, স্থানীয় বাজারে তেজাবী সোনার (পাকা সোনা) দাম কমার পরিপ্রেক্ষিতে এই দাম কমানো হয়েছে। তবে মূল কারণ হচ্ছে বৈশ্বিক বাজারে সোনার দর পতন। গতকাল প্রতি আউন্স সোনার দাম একপর্যায়ে বেড়ে হয়েছিল ৫ হাজার ৫৮২ ডলার। তবে আজ দাম কমে ৫ হাজার ২০০ ডলারের ঘরে নেমেছে। তারপরই মূলত সোনার দাম কমানোর ঘোষণা দেয় সমিতি।