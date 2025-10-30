এক দিনের ব্যবধানে কমছে সোনার দাম, ভরি ২ লাখ টাকা

বৈশ্বিক বাজারে সোনার দামে অস্থিরতা যেন কাটছে না। বৈশ্বিক অস্থিরতার জেরে দেশের বাজারেও সোনার দাম একদিন কমছে তো পরদিন আবার বাড়ছে। আজ বৃহস্পতিবার থেকে সোনার দাম বেড়েছিল। তাতে ভালো মানের সোনার দাম দুই লাখ টাকা ভরি ছাড়ায় আবার। দিন না ঘুরতেই আগামীকাল থেকে সোনার দাম কমানোর ঘোষণা দিয়েছেন জুয়েলার্স ব্যবসায়ীদের সমিতি।
এ দফায় দেশের বাজারেও সোনার দাম ভরিতে ২ হাজার ৬১৩ টাকা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি বা বাজুস। এতে সোনার নতুন দাম ভরিপ্রতি ২ লাখ ৯৬ টাকা হবে। নতুন দর আগামীকাল শুক্রবার থেকে কার্যকর হবে। আজ বৃহস্পতিবার রাতে সোনার দাম বাড়ানোর নতুন এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে বাজুস। এর আগে বৈশ্বিক বাজারে দাম নিম্নমুখী থাকায় দেশে টানা তিন দিন দাম কমেছিল। তবে বৈশ্বিক বাজারে গতকাল আবারও বেড়েছিল সোনার দাম। তাতে দেশের বাজারেও দাম বাড়ানো হয়। সব মিলিয়ে গত এক সপ্তাহে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম কমেছিল ২৩ হাজার ৫৭৩ টাকা। তাতে দাম নেমে এসেছিল দুই লাখ টাকার নিচে। তবে গতকাল বুধবার আবারও একলাফে ৮ হাজার ৯০০ টাকা দাম বাড়ানোর ঘোষণা দেয় বাজুস। তাতে আজ বৃহস্পতিবার সোনার দাম আবারও দুই লাখ টাকা ছাড়ায়।
বাজুস নির্ধারিত নতুন দাম অনুযায়ী, আগামীকাল থেকে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনা ২ হাজার ৬১৩ টাকা কমে হবে ২ লাখ ৯৬ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনা ২ হাজার ৫০৮ টাকা কমে ১ লাখ ৯০ হাজার ৯৯৮ টাকা এবং ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনা ২ হাজার ১৪৬ টাকা কমে ১ লাখ ৬৩ হাজার ৭১৬ টাকা হবে। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম ১ হাজার ৮৩১ টাকা কমে দাঁড়াবে ১ লাখ ৩৬ হাজার ১৪ টাকা।
আজ ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনা ২ লাখ ২ হাজার ৭০৯ টাকা, ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৯৩ হাজার ৫০৬ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৬৫ হাজার ৮৬২ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা বিক্রি হয়েছে ১ লাখ ৩৭ হাজার ৮৪৫ টাকায়।
এদিকে সোনার দাম বাড়লেও রুপার দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম এখন ৪ হাজার ২৪৬ টাকা।