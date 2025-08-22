এফবিসিসিআইয়ের নির্বাচন বোর্ড পুনর্গঠন

উচ্চ আদালতের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের শীর্ষ বাণিজ্য সংগঠন দ্য ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) ২০২৫-২৭ সাল মেয়াদের নির্বাহী পরিষদ নির্বাচনের নির্বাচন বোর্ড ও আপিল বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়েছে।
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. আবদুর রাজ্জাককে নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছে। বোর্ডের অপর দুই সদস্য হলেন একই মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মুর্শেদা জামান ও মুস্তাফিজুর রহমান। এ ছাড়া নির্বাচন আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মো. আবদুর রহিম খানকে। অপর দুই সদস্য হলেন একই মন্ত্রণালয়ের দুই যুগ্ম সচিব তানভীর আহমেদ ও মো. রাজ্জাকুল ইসলাম।
এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান গতকাল বৃহস্পতিবার নির্বাচন বোর্ড ও আপিল বোর্ড গঠন করেন। এর আগে গত জুনের শুরুতে নির্বাচন ও আপিল বোর্ড গঠন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এরপর সেই বোর্ড নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে।
ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, সভাপতি, সহসভাপতি ও পরিচালক পদে সরাসরি ভোট হবে। ৭ সেপ্টেম্বর ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের সদস্যরা ভোট দিয়ে একজন করে সভাপতি ও জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি, ২ জন সহসভাপতি এবং ৩০ জন পরিচালক নির্বাচিত করার কথা। পরবর্তী সময়ে ভোটের সময়সীমা ৪৫ দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়।
এদিকে বাণিজ্য সংগঠন আইন অনুযায়ী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্বাচন বোর্ড ও আপিল বোর্ড গঠন বেআইনি—এমন অভিযোগে উচ্চ আদালত রিট মামলা করেন আলাউদ্দিন আল মাসুম নামে একজন ব্যবসায়ী। শুনানি শেষে গত ২২ জুলাই এফবিসিসিআইয়ের নির্বাচন বোর্ড ও আপিল বোর্ড পুনর্গঠন করে নতুনভাবে বিধি মোতাবেক নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করতে বাণিজ্যসচিব, মহাপরিচালক (ডিজিটিও) ও এফবিসিসিআই প্রশাসককে নির্দেশনা দেন হাইকোর্ট।
নির্বাচন বোর্ড ও আপিল বোর্ড পুনর্গঠনের অফিস স্মারকে বলা হয়, হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনার পর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তিপত্র এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য সংগঠনের মহাপরিচালকের সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন বোর্ড ও আপিল বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়েছে।