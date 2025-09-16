ঢাকায় বৃহস্পতিবার শুরু হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়া বাণিজ্য মেলা

সার্কভুক্ত দেশগুলোর অংশগ্রহণে ঢাকায় ‘সাউথ এশিয়া ট্রেড ফেয়ার– ২০২৫’ শীর্ষক এক বাণিজ্য মেলা শুরু হচ্ছে। রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) এই বাণিজ্য মেলায় তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য, জেমস ও জুয়েলারি, কসমেটিকস, হোম অ্যাপ্লায়েন্স, ইলেকট্রনিক, প্রক্রিয়াজাত খাদ্যসহ নানা ধরনের পণ্য প্রদর্শিত হবে।
মেলার আয়োজন করেছে সার্ক চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এসসিসিআই)। সহযোগিতা করছে এফবিসিসিআই, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)। আগামী বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় মেলার উদ্বোধন করবেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকার মতিঝিলে শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মেলাটির বিস্তারিত জানানো হয়। এতে এসসিসিআইয়ের মহাসচিব জুলফিকার আলী ভাট বলেন, এই মেলায় বিটুবি সেশন, বিজনেস নেটওয়ার্কিং ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের বড় সুযোগ তৈরি হবে। এবারের আসরে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানের শতাধিক প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে।
এফবিসিসিআইয়ের মহাসচিব মো. আলমগীর বলেন, মেলাটির মাধ্যমে বস্ত্র, কৃষি, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, ওষুধ, ইলেকট্রনিকসহ নানা খাতে দক্ষিণ এশিয়ার সক্ষমতা ও বাণিজ্য সম্ভাবনা প্রতিফলিত হবে। একই সঙ্গে সার্কভুক্ত দেশগুলোর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ফুটে উঠবে।