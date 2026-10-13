সোনার দাম কমল ভরিতে ৩ হাজার ২৬৬ টাকা, কমেছে রুপার দামও

আজ মঙ্গলবার দেশের বাজারে সোনার দাম কমেছে। আজ সোনার দাম ভরিতে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ২৬৬ টাকা কমেছে। একই সঙ্গে আজ রুপার দাম কমেছে।
নতুন দাম আজ সকাল ১০টা থেকে কার্যকর হয়েছে। বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির (বাজুস) বিজ্ঞপ্তিতে সোনার মূল্যহ্রাসের বিষয়টি জানানো হয়েছে।
এর আগে ৯ অক্টোবর সোনার দাম ভরিতে সর্বোচ্চ ২ হাজার ২১৬ টাকা বাড়ানো হয়। তার পাঁচ দিনের মধ্যে আজ সোনার দাম কমানো হলো। বাজুস বলেছে, তেজাবি সোনা ও রুপার দাম কমে যাওয়ায় দেশের বাজারে এই দুই ধাতুর দাম কমানো হয়েছে। যদিও মূল কারণ হলো, বিশ্ববাজারে সোনার দাম কমে যাওয়া।
নতুন দাম অনুযায়ী, ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম হয়েছে ২ লাখ ২৮ হাজার ৩১ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনার গয়নার দাম হয়েছে ২ লাখ ১৭ হাজার ৭৬৭ টাকা। ১৮ ক্যারেটের ভরি সোনার দাম হয়েছে ১ লাখ ৮৭ হাজার ৩২ টাকা। সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম হয়েছে ১ লাখ ৫২ হাজার ৭৯৮ টাকা।
আজ দাম কমানোর আগে সোনার দাম ছিল এ রকম: ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ২ লাখ ৩১ হাজার ২৯৭ টাকা। ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার গয়নার দাম ২ লাখ ২০ হাজার ৯১৬ টাকা। ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ১ লাখ ৮৯ হাজার ৭১৫ টাকা। সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি ১ লাখ ৫৪ হাজার ৯৫৬ টাকা।
এদিকে আজ রুপার দামও কমানো হয়েছে। প্রতি ভরি রুপার দাম কমেছে সর্বোচ্চ ১১৬ টাকা। ভ্যাটসহ ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম হয়েছে ৪ হাজার ১৯৯ টাকা। ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপার দাম হয়েছে ৩ হাজার ৯৬৬ টাকা। ১৮ ক্যারেটের সোনার দাম হয়েছে ৩ হাজার ৪৪১ টাকা। সনাতন পদ্ধতির রুপার দাম হয়েছে ২ হাজার ৬২৪ টাকা।
সোনা ও রুপার দামের সঙ্গে মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট যুক্ত আছে।
আজ মঙ্গলবার বিশ্ববাজারে সোনার দাম অবশ্য বেড়েছে। এখন পর্যন্ত প্রতি আউন্স সোনার দাম ৩২ ডলার ও রুপার দাম ৪২ সেন্ট বেড়েছে। তবে সামগ্রিকভাবে গত এক মাসে বিশ্ববাজারে সোনার দাম আউন্সপ্রতি ১৪৫ ডলার কমেছে। মূলত সোনার দাম যে ধারাবাহিকভাবে কমছে, তার অংশ হিসেবে দেশের বাজারে সোনার দাম কমানো হয়েছে।
সাধারণত যুদ্ধ বা অনিশ্চয়তার মধ্যে সোনার দাম বাড়ে। কিন্তু এবার ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে, সোনার দাম উল্টো কমছে। এ সময় মার্কিন ডলার–ভিত্তিক বন্ডের সুদ বেড়েছে। ফলে বিনিয়োগকারীরা সেদিকে ঝুঁকেছেন, বিশ্ববাজারে সোনার দাম কমে যাওয়ার এটাই মূল কারণ। গত ছয় মাসে সোনার দাম কমেছে ৬৫৯ ডলার।