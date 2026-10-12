ট্রপিক্যাল গড়েছে ৩ হাজার ফ্ল্যাট

দেশের দ্রুত বিকাশমান আবাসনশিল্পে উন্নত স্থাপত্যশৈলী ও দৃষ্টিনন্দন বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে সুনাম অর্জন করেছে ট্রপিক্যাল হোমস্ লিমিটেড। ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে একই ধারায় দীর্ঘ তিন দশকের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এখন বড় প্রকল্প ও উঁচু ভবন নির্মাণ করছে।
প্রতিষ্ঠানটির হালনাগাদ তথ্যে জানিয়েছে, ট্রপিক্যাল হোমস্ এ পর্যন্ত ১০২টি প্রকল্প সফলভাবে হস্তান্তর করেছে, যার মধ্যে রয়েছে ৭০টি আধুনিক আবাসিক এবং ৩২টি বাণিজ্যিকভাবে নান্দনিক ভবন। বর্তমানে রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন কৌশলগত ও প্রাণবন্ত স্থানে আরও ২৫টি নতুন প্রকল্পের উন্নয়ন ও আধুনিক নির্মাণকাজ দ্রুতগতিতে চলছে।
গ্রাহকদের সর্বোচ্চ আস্থা ও সুদৃঢ় সন্তুষ্টি অর্জন নিশ্চিত করেছে, এমন দাবি করে প্রতিষ্ঠানটি জানায়, এ পর্যন্ত প্রায় ৭৫ লাখ বর্গফুট আয়তনের বিশাল নির্মাণকাজ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সফলভাবে শেষ করেছে। এর মধ্য দিয়ে ৩ হাজারের বেশি পরিবারকে তাদের বসবাসের স্থান বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।
এ ছাড়া ২ হাজার ৬৮২টি ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক স্পেস ইতিমধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ৩৬০ জন দক্ষ স্থায়ী কর্মী নিয়োজিত আছেন এবং ১ হাজারের বেশি কারিগরি বিশেষজ্ঞ পরোক্ষভাবে যুক্ত থেকে কর্মসংস্থান পেয়েছেন।
ট্রপিক্যাল হোমসের অন্যতম সুউচ্চ ও আইকনিক উদ্যোগ হলো ঢাকার মালিবাগে নির্মাণাধীন ৪৫ তলাবিশিষ্ট ‘টি এ টাওয়ার’। এটি নির্মিত হতে যাওয়া দেশের সর্বোচ্চ বাণিজ্যিক ভবন। পাশাপাশি বনশ্রীর মূল ও প্রধান সড়কে ৬ বিঘা জমির ওপর নির্মিত ‘ট্রপিক্যাল হায়দার আম্রপুরী’ কন্ডোমিনিয়াম প্রকল্পটি ক্রেতাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।
প্রতিষ্ঠানটির এই প্রকল্পগুলো আধুনিক নাগরিক সুবিধা, সুরক্ষার অবকাঠামো ও সবুজ পরিবেশবান্ধব নকশায় তৈরি করছে।
ট্রপিক্যাল হোমসের চেয়ারম্যান তানভীর রেজা প্রথম আলোকে বলেন, ‘ট্রপিক্যাল হোমসের মূল লক্ষ্য শুধু সম্পত্তি তৈরি করা নয়, বরং এমন আধুনিক আবাসন গড়ে তোলা, যা গ্রাহকদের জীবনের স্বপ্ন, জীবনধারা এবং মূল সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আমরা আভিজাত্য, স্বাচ্ছন্দ্য ও টেকসই পরিবেশের চমৎকার সমন্বয় ঘটিয়ে নির্ভরযোগ্য সেবাদানে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।’
এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মরহুম ড. মো. রেজাউল করিম। তাঁর মূল রূপকল্প ও নীতি অনুসরণ করে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে মধ্যম ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য বিশ্বস্ত আবাসনের স্থায়ী ঠিকানা তৈরি করছেন বলে জানান তানভীর রেজা।
তিনি বলেন, দীর্ঘদিনের স্বচ্ছতা, ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি ও সততার নীতিই কোম্পানিটি এখন আবাসন খাতে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।