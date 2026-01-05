সোনার দাম ভরিতে আরও তিন হাজার টাকা বাড়ছে

দেশের বাজারে সোনার দাম ভরিতে আরও তিন হাজার টাকা বাড়ছে। এতে পরপর দুই দিনে ভরিতে বাড়ছে ৫ হাজার ১৩২ টাকা। সোনার পাশাপাশি এ দফায় রুপার দামও বাড়ছে। নতুন দাম আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে কার্যকর হবে।
আজ সোমবার রাতে সোনার মূল্যবৃদ্ধির এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)। সংগঠনটির বিবৃতিতে বলা হয়, স্থানীয় বাজারে সোনা ও রুপার দাম বেড়েছে। সে জন্য ধাতু দুটির দাম সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সর্বশেষ আজ ভরিতে ২ হাজার ২১৬ টাকা বাড়িয়েছে সমিতি। এতে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম দাঁড়ায় ২ লাখ ২৪ হাজার ৯৪০ টাকা।
নতুন দর অনুযায়ী, আগামীকাল থেকে ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম বেড়ে ২ লাখ ২৭ হাজার ৮৫৬ টাকা হবে। এ ছাড়া প্রতি ভরি ২১ ক্যারেট সোনার দাম বেড়ে ২ লাখ ১৭ হাজার ৫৩৪ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৮৬ হাজার ৪৪৯ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম বেড়ে ১ লাখ ৫৫ হাজার ৪২৩ টাকায় বিক্রি হবে।
আজকে ২২ ক্যারেটের সোনার ভরি বিক্রি হয়েছে ২ লাখ ২৪ হাজার ৯৪০ টাকা। এ ছাড়া প্রতি ভরি ২১ ক্যারেট সোনা ২ লাখ ১৪ হাজার ৭৩৪ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৮৪ হাজার ৫৮ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনা ১ লাখ ৫৩ হাজার ৩২৩ টাকায় বিক্রি হয়েছে। আগামীকাল থেকে প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট সোনা ২ হাজার ৯১৬ টাকা, ২১ ক্যারেটে ২ হাজার ৮০০ টাকা, ১৮ ক্যারেটে ২ হাজার ৩৯১ ও সনাতন পদ্ধতির সোনা ২ হাজার ১০০ টাকা বাড়বে।