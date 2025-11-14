ঢাকায় আবাসন, পানি ও বিদ্যুৎ খাতের প্রদর্শনী চলছে

রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে আবাসন, নির্মাণ, পানি ও বিদ্যুৎ খাত নিয়ে তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী শুরু হয়েছে।
এই প্রদর্শনীতে ২০টি দেশের দুই শতাধিক প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে। প্রদর্শনী প্রতিদিন সকাল সাড়ে ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। প্রদর্শনীটির আয়োজন করেছে সেমস গ্লোবাল। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য দেয় প্রতিষ্ঠানটি।
প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সেমস-গ্লোবাল ইউএসএ অ্যান্ড এশিয়া প্যাসিফিকের প্রেসিডেন্ট মেহেরুন এন ইসলাম। অতিথিদের মধ্যে ছিলেন হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (এইচবিআরআই) মহাপরিচালক মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন হায়দার, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এম এ কামাল বিল্লাহ, ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষের (ওয়াসা) উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মুস্তাফিজুর রহমান এবং জিআইজেড বাংলাদেশের স্কিলস ফর এসইয়ের প্রকল্প প্রধান মো. তানভীর মাসুদ।
আয়োজকেরা জানান, প্রদর্শনীতে সব মিলিয়ে পাঁচ শতাধিক বুথ ও আন্তর্জাতিক প্যাভিলিয়ন রয়েছে। প্রদর্শনীতে ওয়ালটন, এসিআই, রহিমআফরোজ, ওমেরা, এসএসজিসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ডগুলো তাদের সর্বশেষ পণ্য ও সেবা প্রদর্শন করছে। প্রদর্শনীতে ৩০তম বিল্ড সিরিজ অব এক্সিবিশনস, ২৭তম পাওয়ার সিরিজ অব এক্সিবিশনস ও ৭ম ওয়াটার বাংলাদেশ নামে তিনটি আলাদা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিদ্যুৎ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও আলোক প্রযুক্তির প্রদর্শনী করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ খাত নিয়ে আরও থাকছে সোলার ও নবায়নযোগ্য শক্তির সমাধান এবং জ্বালানি-সাশ্রয়ী আধুনিক আলোকপ্রযুক্তি। আর প্রদর্শনীতে পানি ও বর্জ্যপানি ব্যবস্থাপনা, বিশুদ্ধকরণ, লবণাক্ততা দূরীকরণ ও স্মার্ট পানি ব্যবস্থাপনার সর্বাধুনিক প্রযুক্তি প্রদর্শন করা হচ্ছে।
এ ছাড়া প্রদর্শনী চলাকালে পাঁচটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। সেমিনারগুলোতে এসব খাতের বিশেষজ্ঞরা নির্মাণ, আবাসন, জ্বালানি ও পানি নিয়ে বৈশ্বিক প্রবণতা ও উদ্ভাবন নিয়ে আলোচনা করবেন।