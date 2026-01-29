এবার এক দিনে সোনার দাম বাড়ল রেকর্ড ১৬ হাজার টাকা

আজ বৃহস্পতিবার আবার বেড়েছে সোনার দাম। বেড়েছে ভরিপ্রতি ১৬ হাজার ২১৩ টাকা। তাতে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম দাঁড়াচ্ছে ২ লাখ ৮৬ হাজার টাকা। এই দাম দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। সেই সঙ্গে একধাপে সোনার দাম আর কখনোই এতটা বাড়ানো হয়নি।
নতুন দর আজ সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে কার্যকর হয়েছে। যে গতিতে সোনার দাম বাড়ছে, তাতে বাজার–বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, সোনার দাম তিন লাখ টাকা স্পর্শ করতে হয়তো খুব বেশি বেশি সময় লাগবে না।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) আজ সকাল ১০টা ১৯ মিনিটে সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি জানিয়েছে। সর্বশেষ গতকাল সোনার দাম বেড়েছিল ৭ হাজার ৩৪৮ টাকা। তার আগের দিন মঙ্গলবার সোনার দাম ভরিতে ৫ হাজার ২৪৯ টাকা বাড়িয়েছিল জুয়েলার্স সমিতি। এ নিয়ে পরপর দুই দিন সকালবেলা সোনার দাম বাড়ার ঘোষণা দিল বাজুস।
করোনার পর গত পাঁচ বছরে দেশে-বিদেশে সোনার দাম দ্রুতগতিতে বেড়েছে। দেশের বাজারে ২০২৩ সালের ২১ জুলাই সোনার ভরি ১ লাখ টাকায় পৌঁছায়। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে দেড় লাখ ও অক্টোবরে দুই লাখ টাকার মাইলফলক স্পর্শ করে। গত বৃহস্পতিবার আড়াই লাখ টাকা পেরিয়ে যায় সোনার দাম।
আজ আরেক দফা দাম বাড়ার কারণে ভালো মানের, অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৮৬ হাজার ১ টাকা। একইভাবে ২১ ও ১৮ ক্যারেট এবং সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম বেড়েছে।
জুয়েলার্স সমিতি বরাবরের মতোই বলেছে, স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার (পাকা সোনা) দাম বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই দাম বাড়ানো হয়েছে। তবে মূল কারণ হচ্ছে, বিশ্ববাজারে সোনার মূল্যবৃদ্ধি। আজ প্রতি আউন্স সোনার দাম সাড়ে পাঁচ হাজার ডলার ছাড়িয়ে গেছে।
আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার পূর্বাভাস, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কারণে বিশ্ববাণিজ্যে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তাতে সোনার দাম শিগগিরই ৭ হাজার ডলারে উঠে যাবে।