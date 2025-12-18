শওকত আজিজ রাসেল
শওকত আজিজ রাসেল
শিল্প

শওকত আজিজ আবারও বিটিএমএর সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

আম্বার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শওকত আজিজ রাসেল আবারও বস্ত্রকল মালিকদের সংগঠন বিটিএমএর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এ ছাড়া সহসভাপতি হয়েছেন যমুনা গ্রুপের এমডি মো. শামীম ইসলাম, চৈতী গ্রুপের এমডি মো. আবুল কালাম এবং পূর্বাণী গ্রুপের এমডি শফিকুল ইসলাম সরকার। তাঁরা সবাই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন।

সভাপতি শওকত আজিজের নেতৃত্বাধীন পরিচালনা পর্ষদ ২০২৫-২৭ মেয়াদে সংগঠনটির দায়িত্ব পালন করবে। আজ বৃহস্পতিবার নতুন পর্ষদ আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নেয়। বিটিএমএর পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়। এতে বলা হয়, গত ২৫ নভেম্বর সংগঠনটির গুলশান কার্যালয়ে বিটিএমএর নির্বাচন বোর্ড নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করে। নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন বিটিএমইএর সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর আলামিন।

বিটিএমইএর নতুন পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা হলেন বাদশা মিয়া, সাজিদ ইসরাক, মো. তানভীর খান, মো. শাহিদ আলম, মো. খোরশেদ আলম, আফরোজা খানম, রুহুল আমিন, মির্জা আহমেদ ইস্পাহানি, নাইম হোসেন, রুবায়েত হায়দার, সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, সানচিয়া চৌধুরী, চৌধুরী মোহাম্মদ হানিফ সোয়েব, সৈয়দ ইলিয়াস শিরাজী, সৈয়দ রেজওয়ানুল হক, মো. কাওসার হোসেন, নূরে-ইয়াসমিন ফাতেমা, নাদিরুজ্জামান খাঁন, বি এম শোয়েব, মো. মিজানুর রহমান, মো. সোহেল খান, মাহবুবুর রহমান ও মতিউর রহমান।

আরও পড়ুন