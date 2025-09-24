ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল চালু করছে স্কয়ার গ্রুপ, বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবেন গরিব মানুষ

ঝকঝকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মিনিবাস। এই মিনিবাসের ভেতরে মিনি বা ছোট আকারের হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়েছে। রোগী দেখার জন্য আছে একটি বিছানা। রোগীর প্রয়োজনে অক্সিজেন দেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। চোখ পরীক্ষার জন্য বিশেষায়িত যন্ত্রের পাশাপাশি আছে বিভিন্ন অক্ষর ও সংকেত-সংবলিত বোর্ড। কিছু পরীক্ষার সুবিধাও থাকছে। রোগীদের সেবা দেবেন অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা।
স্বল্প আয়ের মানুষকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা দিতে এই ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল ছুটে চলবে দেশের ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল। শুরুতে ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার স্বল্প আয়ের মানুষ এই সেবা পাবেন। তারপর শিল্প এলাকার শ্রমিকেরাও এই স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আসবেন। শুরুতে একটি মিনিবাস দিয়ে কার্যক্রম হলেও পরবর্তী সময়ে ভ্রাম্যমাণ এই হাসপাতালের সংখ্যা বাড়বে।
স্কয়ার গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা স্যামসন এইচ চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ‘ছাপ্পান্ন হাজার স্কয়ার মাইল জুড়ে’ শীর্ষক ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্যসেবার এই অলাভজনক ও স্বেচ্ছাসেবামূলক উদ্যোগটি নিয়েছে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী স্কয়ার গ্রুপ। অনিতা অ্যান্ড স্যামসন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এটি পরিচালিত হবে।
বিশিষ্ট শিল্পোদ্যোক্তা স্যামসন এইচ চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ আগামীকাল বৃহস্পতিবার। এ দিন সন্ধ্যায় রাজধানীর কাকরাইলে সেন্ট মেরিজ ক্যাথেড্রালে ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্যসেবা উদ্যোগটির উদ্বোধন করবেন তাঁর চার সন্তান—স্কয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান স্যামুয়েল এস চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান রত্না পাত্র, ব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন চৌধুরী ও পরিচালক অঞ্জন চৌধুরী।
ঢাকার গুলশান-১-এ স্যামসন সেন্টারে আজ বুধবার আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে উদ্যোগটি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন স্কয়ার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন চৌধুরী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্কয়ার গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
সংবাদ সম্মেলনে তপন চৌধুরী বলেন, ‘স্কয়ার পরিবারের সন্তানেরা প্রতিদিনের জীবনযাপন ও কাজকর্মের মধ্যে স্যামসন এইচ চৌধুরীর চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়। আমরা যেসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছি এবং যেসব পণ্য ও সেবা দেশ এবং দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের অনেক দেশে পাওয়া যায়। দেশের পাশাপাশি বিদেশেও স্কয়ারের পণ্য ও সেবায় তাঁর রেখে যাওয়া চিন্তাধারার প্রতিফলন রয়েছে। স্যামসন এইচ চৌধুরীর সন্তান ও সহকর্মী হিসেবে অনেক কিছুই আমরা শেখার চেষ্টা করছি। আদর্শগুলো পরিপালনের চেষ্টা করছি। প্রয়াত স্যামসন এইচ চৌধুরী ছিলেন একজন পরিপূর্ণ মানুষ। তিনি সব সময় দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য চিন্তা করতেন।’
সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, স্যামসন এইচ চৌধুরী আজীবন দেশের মানুষের জন্য সহজলভ্য ও মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে চেয়েছেন। তাঁর এই স্বপ্নের ধারাবাহিকতায় ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্যসেবার উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল ও টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া হবে। এসব সেবার মধ্যে থাকবে সুস্থ জীবনযাপন বিষয়ে সচেতনতা, বয়স্ক নাগরিকদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা, মা ও শিশুর যত্ন, সাধারণের রোগের প্রাথমিক পরীক্ষা, চিকিৎসা ও বিনা মূল্যে ওষুধ সরবরাহ।
বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের জরিপের তথ্য তুলে ধরে সংবাদ সম্মেলনে তপন চৌধুরী বলেন, ‘তৈরি পোশাকশিল্পের সেলাই বিভাগের শ্রমিকদের ৩০-৩৫ বছরেই চোখে সমস্যা দেখা দেয়। অনেকে সেটি বুঝতেও পারেন না। শ্রমিকদের চোখ পরীক্ষার পাশাপাশি বিনা মূল্যে চশমা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালের পাশাপাশি কারখানাগুলোতে কাজ করব আমরা। নারীদের স্বাস্থ্য সমস্যার বিষয়েও খোলাখুলি আলোচনা করতে চিকিৎসক পাঠিয়ে সেবা দেওয়া হবে। ব্র্যাকের সহযোগিতায় কাজটি শুরুও হয়েছে। উপার্জনের মধ্যে আমাদের সমাজে বড় ভূমিকা রাখছেন মেয়েরা। তাঁদের জীবনযাপনে কিছুটা উন্নত করতেই আমাদের এই প্রচেষ্টা।’
সংবাদ সম্মেলন শেষে সাংবাদিকদের ভ্রাম্যমাণ মিনি হাসপাতালটি ঘুরে দেখান তপন চৌধুরী। ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্যসেবার উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত চিকিৎসক রুবায়েত আদনান বলেন, ‘বন্যাদুর্গত এলাকায় পরীক্ষামূলক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে আমরা এক বেলায় ২৫০-৩০০ রোগী দেখতে পেরেছি। ফলে এই উদ্যোগের মাধ্যমে অনেক মানুষ উপকৃত হবে।’