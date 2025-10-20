চট্টগ্রাম বন্দরে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টদের কর্মবিরতি স্থগিত

বন্দরে সেবার মাশুল বাড়ানোর প্রতিবাদে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের ডাকা সপ্তাহব্যাপী কর্মবিরতি কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হয়েছে। শ্রমিক-কর্মচারীদের মাশুল প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে, বন্দরের এমন আশ্বাসে আজ সোমবার এই কর্মসূচি স্থগিত করার ঘোষণা দেয় সংগঠনটি।
শনিবার এক প্রতিবাদ সভা থেকে সপ্তাহব্যাপী চার ঘণ্টা করে প্রতীকী এ কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন পোর্ট ইউজার্স ফোরামের আহ্বায়ক আমীর হুমায়ূন মাহমুদ চৌধুরী। রোববার এই কর্মসূচি পালন করা হয়।
জানতে চাইলে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এস এম সাইফুল আলম প্রথম আলোকে বলেন, ‘শ্রমিক-কর্মচারীদের সেবা নেওয়ার খাতগুলোতে বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে—বন্দর কর্তৃপক্ষ এমন আশ্বাস দিয়েছে আমাদের। এ কারণে এ কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে।’
ব্যবসায়ীদের আপত্তি উপেক্ষা করে গত ১৪ সেপ্টেম্বর বন্দরের নতুন মাশুলের গেজেট প্রকাশ করা হয়। ১৫ অক্টোবর থেকে এই নতুন মাশুল কার্যকর হয়। আগের তুলনায় গড়ে প্রায় ৪১ শতাংশ মাশুল বাড়ানো হয়েছে। এ নিয়ে ব্যবসায়ীরা অসন্তোষ প্রকাশ করে আসছিলেন।