ভারত, চীন, রাশিয়া ও জাপান গত ৫ মাসে ঋণের কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি

চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) বড় বড় বন্ধুপ্রতিম দেশ কোনো ঋণের প্রতিশ্রুতি দেয়নি। এই তালিকায় আছে ভারত, চীন, রাশিয়া ও জাপান। এই চারটি দেশ নতুন করে প্রতিশ্রুতি না দিলেও আগে নেওয়া ঋণের অর্থ ছাড় করেছে।
এর পাশাপাশি এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংকও (এআইআইবি) গত ৫ মাসে ঋণের কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি।
আজ সোমবার অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) জুলাই-নভেম্বর মাসের বিদেশি ঋণ পরিস্থিতির হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে এ তথ্য পাওয়া গেছে।
ইআরডির প্রতিবেদন অনুসারে, চলতি অর্থবছরের প্রথম ৫ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) সব মিলিয়ে ১৯৫ কোটি ডলার ছাড় করেছে দাতা সংস্থা ও দেশগুলো। অন্যদিকে আগের নেওয়া ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধ করতে খরচ হয়েছে ১৮৯ কোটি ডলার। এর মানে হলো, গত ৫ মাসে বিদেশি ঋণ যা এসেছে, তার প্রায় সমপরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে হয়েছে সরকারকে।
ইআরডি সূত্রে জানা গেছে, চলতি অর্থবছরের ৫ মাসে সব মিলিয়ে বাংলাদেশ ১২২ কোটি ডলারের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে। গত নভেম্বর মাসে কোনো প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়নি। সার্বিক প্রতিশ্রুতির মধ্যে ৫৮ কোটি ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি মিলেছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) কাছ থেকে। আর বিশ্বব্যাংকের কাছে প্রায় দুই কোটি ডলারের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। অন্যান্য দাতা সংস্থা ও দেশ ওই চার মাসে সাড়ে ৬২ কোটি ডলার দেবে বলে জানিয়েছে।
গত অর্থবছরের প্রথম চার মাসে ৫২ কোটি ডলারের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল।
অর্থবছরের পাঁচ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) সবচেয়ে বেশি ঋণ ছাড় করেছে রাশিয়া। দেশটি ৫ মাসে দিয়েছে ৫৫ কোটি ডলার। এরপরে আছে বিশ্বব্যাংক। এই সংস্থা দিয়েছে ৪৩ কোটি ডলার। আর এডিবি দিয়েছে সাড়ে ৩৩ কোটি ডলার। চীন ও ভারত ছাড় করেছে যথাক্রমে সাড়ে ১৯ কোটি ডলার ও ৯ কোটি ডলার। জাপান দিয়েছে সাড়ে ৮ কোটি ডলার।