গ্রাহকের স্বপ্নপূরণে সহজ গাড়ির ঋণ

২০০১ সালে যাত্রা শুরুর পর থেকে ব্র্যাক ব্যাংক সব সময়ই গ্রাহককেন্দ্রিক চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছে। গ্রাহকদের অগ্রাধিকারের ধারায় পরিবেশবান্ধব গাড়ির ঋণেও সুবিধা পাচ্ছে।
আধুনিক নগরায়ণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিগত যাতায়াতের চাহিদাও বাড়ছে। তবে এখন সময় এসেছে পরিবেশ নিয়ে ভাবার। এ কারণেই ব্র্যাক ব্যাংক গ্রিন মোবিলিটি বা পরিবেশবান্ধব গাড়ি কেনায় গ্রাহকদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করছে।
পরিবেশবান্ধব স্মার্ট যাতায়াত নিশ্চিত করতে হাইব্রিড ও ইলেকট্রিক গাড়ি (ইভি) কেনার ক্ষেত্রে আমরা আকর্ষণীয় অফার ও অগ্রাধিকার দিচ্ছি। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী, বর্তমানে ইভি বা হাইব্রিড গাড়ির মূল্যের সর্বোচ্চ ৮০ শতাংশ বা সর্বোচ্চ ৮০ লাখ টাকা পর্যন্ত অটো লোন দেওয়া হচ্ছে। দেশের সাধারণ ও মধ্যবিত্ত গ্রাহকেরা যেন সহজেই পরিবেশবান্ধব গাড়ির মালিক হতে পারেন, সে জন্য মাত্র ২০ শতাংশ ডাউন পেমেন্ট দিয়ে এবং ১২ থেকে ৭২ মাসের সহজ কিস্তিতে (ইএমআই) গাড়ি কেনার সুযোগ করে দিয়েছি আমরা।
নারীর ক্ষমতায়নে ব্র্যাক ব্যাংক সব সময় অগ্রণী। আমাদের বিশেষায়িত ব্যাংকিং উইং ‘তারা’-এর মাধ্যমে নারী গ্রাহকেরা পরিবেশবান্ধব গাড়ি কেনায় অগ্রাধিকার, সহজ শর্ত এবং ক্রেডিট কার্ডে কম সুদের সুবিধা পাচ্ছেন।
গ্রাহকদের ব্যাংকিং অভিজ্ঞতা স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে আমাদের অটো লোন প্রসেসিং এখন আগের চেয়ে অনেক সহজ ও দ্রুত। দেশজুড়ে দুই হাজারের বেশি টাচ পয়েন্ট এবং সুদক্ষ লোন প্রসেসিং টিমের কারণে যাচাই-বাছাইয়ে সময় অনেক কম লাগছে। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে মাসিক আয় ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা হলেই অটো লোনের আবেদন করা যাচ্ছে। ‘আস্থা’ অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ঘরে বসেই প্রাথমিক আবেদন করার সুযোগ রয়েছে। এরপর আমাদের প্রতিনিধি ডোরস্টেপ সার্ভিসের মাধ্যমে গ্রাহকের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করেন।
এ ছাড়া স্বনামধন্য গাড়ির ব্র্যান্ডগুলোর সঙ্গে আমাদের কৌশলগত অংশীদারত্ব রয়েছে। যেমন বর্তমানে নির্দিষ্ট মডেলের হুন্দাই গাড়ির ক্ষেত্রে শূন্য প্রসেসিং ফি ও বিশেষ মূল্যছাড়সহ নানা সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। পরিবেশ সুরক্ষায় রিকন্ডিশন্ড ও নতুন হাইব্রিড গাড়ির লোনকে সহজলভ্য করার মাধ্যমে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি দূষণমুক্ত ও বাসযোগ্য বাংলাদেশ গড়াই আমাদের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য।
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড হেড অব রিটেইল ব্যাংকিং, ব্র্যাক ব্যাংক