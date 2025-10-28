রবি আজিয়াটা
শেয়ারবাজার

তৃতীয় প্রান্তিকে রবির কর–পরবর্তী মুনাফা ২৪২ কোটি টাকা

বাণিজ্য ডেস্ক

২০২৫ সালের তৃতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে রবি আজিয়াটা পিএলসি। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, চলতি বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে রবির মোট রাজস্ব আয় হয়েছে ২ হাজার ৫১১ দশমিক ৪০ কোটি টাকা। আগের প্রান্তিকের তুলনায় ১ দশমিক ৭ শতাংশ কম। যদিও ২০২৪ সালের একই প্রান্তিকের তুলনায় মোট আয় বেড়েছে ১ দশমিক ৫ শতাংশ।

দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যেও চলতি বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ২৪২ দশমিক ৩০ কোটি টাকা কর-পরবর্তী মুনাফা (পিএটি) অর্জন করেছে রবি আজিয়াটা। খবর বিজ্ঞপ্তি

আর্থিক প্রতিবেদন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে রবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জিয়াদ সাতারা বলেন, ‘তুলনামূলকভাবে অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো থাকায় রবির দ্বিতীয় প্রান্তিকের আর্থিক ফলাফল তৃতীয় প্রান্তিকের চেয়ে ভালো ছিল। এ ছাড়া দীর্ঘায়িত বর্ষাকাল গ্রাহকদের টেলিকম সেবা গ্রহণে খরচে প্রভাব ফেলেছে। ব্যয় ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিতে বেশ ভালো অগ্রগতি হয়েছে। কোম্পানির টেকসই প্রবৃদ্ধিতে এর ভূমিকা আছে। এ নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট এবং ভবিষ্যতের গতিপথ নিয়েও আত্মবিশ্বাসী।’

২০২৫ সালের তৃতীয় প্রান্তিক শেষে রবির আয়কর, অবচয় ও অবচয়ন বাদে মুনাফা (ইবিআইটিডিএ) দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ২৯৩ দশমিক ১ কোটি টাকা, ৫১ দশমিক ৫ শতাংশ মার্জিনসহ। আগের প্রান্তিকের তুলনায় এই মুনাফা ৪ শতাংশ কমেছে। গত বছরের তৃতীয় প্রান্তিকের তুলনায় ৩ দশমিক ৫ শতাংশ কমেছে। এদিকে তৃতীয় প্রান্তিকের কর-পরবর্তী মুনাফায় (পিএটি) আগের বছরের একই প্রান্তিকের তুলনায় ২৮ দশমিক ৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে রবি।

চলতি বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে রবি সরকারের কোষাগারে ১ হাজার ৩৮২ দশমিক ৭ কোটি টাকা জমা দিয়েছে। এটি তাদের ওই প্রান্তিকের মোট আয়ের ৫৫ শতাংশ। তৃতীয় প্রান্তিকে কোম্পানির মূলধনি বিনিয়োগ ছিল ৩১৪ দশমিক ৯ কোটি টাকা। শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে শূন্য দশমিক ৪৬ টাকা। আগের প্রান্তিকের তুলনায় ইপিএস কমেছে ৫ দশমিক ৯ শতাংশ। যদিও আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় বেড়েছে ২৮ দশশিক ৪ শতাংশ।

এ বছর তৃতীয় প্রান্তিক শেষে রবির সক্রিয় গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫ কোটি ৭৫ লাখ, আগের প্রান্তিকের তুলনায় ১ লাখ বেশি। এই প্রান্তিকে ডেটা গ্রাহকের সংখ্যা বেড়েছে ৭ লাখ। মোট ডেটা গ্রাহকের সংখ্যা পৌঁছেছে ৪ কোটি ৪৮ লাখে। একই সঙ্গে ১১ লাখ নতুন ফোর–জি গ্রাহক যুক্ত হওয়ায় মোট ফোর–জি গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ৯৬ লাখ।

তৃতীয় প্রান্তিক শেষে রবির মোট গ্রাহকের ৭৭ দশমিক ৯ শতাংশ ছিলেন ডেটা গ্রাহক ও ৬৯ শতাংশ ছিলেন ফোর–জি গ্রাহক। এ হার দেশের টেলিকম কোম্পানিগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। এই প্রান্তিক শেষে রবির ফোর–জি সাইটের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৮ হাজার ৫০০। এর মাধ্যমে ৯৮ দশশিক ৯৮ শতাংশ মানুষ ফোর–জি সেবার আওতায় এসেছে।

