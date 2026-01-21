শেয়ারবাজার

আজ দাম কমার শীর্ষে আইসিবি এএমসিএল

বাণিজ্য ডেস্ক

আজ বুধবার সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক—উভয়ই কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।

আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৬০৫ কোটি ৬০ লাখ টাকার। গতকাল মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছে ৬৬৯ কোটি ৮৫ লাখ টাকার। গত সোমবার লেনদেন হয়েছে ৫৯৩ কোটি ৪০ লাখ টাকার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ১০৫ দশমিক ৮৪ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৩ দশমিক ১০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ০৬ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ২৭ দশমিক ৬৭ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৩ দশমিক ২৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩১ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৬৪ দশমিক ৩১ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৬ দশমিক ১৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩১ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৩৬টি কোম্পানির শেয়ারের। পাশাপাশি দাম কমেছে ১৯২টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬১টি কোম্পানির শেয়ারের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে আইসিবি এএমসিএল।

আইসিবি এএমসিএল

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৭ দশমিক ২৭ শতাংশ। গতকাল এই ইউনিটের দাম ছিল ৫ টাকা ৫০ পয়সা, আজ দাম কমে হয়েছে ৫ টাকা ১০ পয়সা।

তাল্লু স্পিনিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে তাল্লু স্পিনিং। এই শেয়ারের দাম কমেছে ৪ দশমিক ৮৭ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৮ টাকা ২০ পয়সা, আজ দাম কমে হয়েছে ৭ টাকা ৮০ পয়সা।

রিলায়েন্স ওয়ান

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে রিলায়েন্স ওয়ান মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৪ দশমিক ৪০ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৫ টাকা ১১ পয়সা, আজ দাম কমে হয়েছে ১৫ টাকা ২০ পয়সা।

ফার্স্ট জনতা

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড। এই শেয়ারের দাম কমেছে ২ দশমিক ৪০ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২ টাকা ৪০ পয়সা, আজ দাম কমে হয়েছে ২ টাকা ৩০ পয়সা।

ফার্স্ট বাংলাদেশ

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৪ দশমিক ১৬ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২ টাকা ৪০ পয়সা, আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ২ টাকা ৩০ পয়সা।

