সপ্তাহশেষে শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে প্রগতি ইনস্যুরেন্স

দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) গত সপ্তাহ শেষে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে রয়েছে বিমা খাতের কোম্পানি প্রগতি ইনস্যুরেন্স। গত সপ্তাহের পাঁচ কার্যদিবসে কোম্পানিটির প্রতিটি শেয়ারের দাম ১৩ টাকা ৩০ পয়সা বা প্রায় ২১ শতাংশ বেড়েছে। ডিএসইর সাপ্তাহিক বাজারচিত্র পর্যালোচনা করে এ তথ্য পাওয়া গেছে।
ডিএসইর তথ্য অনুযায়ী, গত সপ্তাহ শেষে প্রগতি ইনস্যুরেন্সের প্রতিটি শেয়ারের বাজারমূল্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৭ টাকা ৬০ পয়সায়। মূল্যবৃদ্ধির পাশাপাশি গত সপ্তাহে ঢাকার বাজারে লেনদেনের দিক থেকে ষষ্ঠ অবস্থানে ছিল কোম্পানিটি। সপ্তাহের পাঁচ কার্যদিবসে গড়ে প্রতিদিনই ঢাকার বাজারে কোম্পানিটির প্রায় ১৫ কোটি টাকার সমমূল্যের শেয়ারের হাতবদল হয়, যা ছিল ডিএসইর মোট লেনদেনের সোয়া ২ শতাংশের বেশি।
ডিএসইর তথ্য অনুযায়ী, তিন মাস ধরেই একটানা বাড়ছে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম। এই তিন মাসে এই শেয়ারের বাজারমূল্য ২৮ টাকা ৩০ পয়সা বা প্রায় ৫৭ শতাংশ বেড়েছে। গত ১৩ জুলাই ঢাকার বাজারে কোম্পানিটির শেয়ারের বাজারমূল্য ছিল ৪৯ টাকা ৩০ পয়সা। গত বৃহস্পতিবার যা বেড়ে প্রায় ৭৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে। টানা এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ জানতে চেয়ে ৬ অক্টোবর কোম্পানিটি চিঠি দেয় চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) কর্তৃপক্ষ। সিএসইর ওই চিঠির জবাবে কোম্পানিটি জানিয়েছে, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি পাওয়ার মতো কোনো মূল্য সংবেদনশীল তথ্য তাদের হাতে নেই। তাই মূল্যবৃদ্ধির সুনির্দিষ্ট কারণ কোম্পানিটি জানে না।
এদিকে প্রগতি ইনস্যুরেন্সের শেয়ারের সর্বোচ্চ দাম বাড়লেও গত সপ্তাহে ঢাকার বাজারের সূচক উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কমেছে। গত সপ্তাহ শেষে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ১৩২ পয়েন্ট বা প্রায় আড়াই শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ২৮৪ পয়েন্টে। সূচক কমলেও বেড়েছে লেনদেন। গত সপ্তাহ শেষে ডিএসইর দৈনিক গড় লেনদেন আগের সপ্তাহের চেয়ে ৩৭ কোটি টাকা বা প্রায় ৬ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৬৫৭ কোটি টাকায়।