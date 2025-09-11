আজ সবচেয়ে বেশি দাম কমেছে পিপলস লিজিংয়ের

সপ্তাহের শেষ দিন আজ বৃহস্পতিবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মূল্যসূচক বেড়েছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকেরই মান বেড়েছে।
এদিকে কয়েক দিন ধরে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন কমছে। বেশ কিছুদিন পর চলতি সপ্তাহে লেনদেন এক হাজার কোটি টাকার নিচে নেমে আসে। ডিএসইতে আজ মোট ৭৭৮ দশমিক ৩২ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। গতকাল বুধবার লেনদেন হয়েছে ৯৪৯ কোটি টাকার বেশি। অর্থাৎ আজও লেনদেন কমেছে।
আজ ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ৫০ দশমিক ৬৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯২ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ৫২৩ পয়েন্টে উঠেছে। এ ছাড়া ডিএসইএস ৮ দশমিক শূন্য ৮ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ১৯৬ পয়েন্টে উঠেছে। নির্বাচিত ভালো শেয়ারগুলোর সূচক ডিএস৩০ সূচক বেড়েছে ২১ দশমিক ১৭ পয়েন্ট। সূচকের মান বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ১৫১ পয়েন্ট।
আজ ডিএসইতে দাম বেড়েছে ১৮২টি কোম্পানির শেয়ারের এবং দাম কমেছে ৫৪টি কোম্পানির শেয়ারের। অপরিবর্তিত আছে ৬৫টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে ছিল পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১ দশমিক ৩ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ দশমিক ২ টাকা। অর্থাৎ দাম কমেছে ৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ বা ১০ পয়সা।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যহ্রাসের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে আছে ফারইস্ট ফাইন্যান্স। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১ দশমিক ৬০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ দশমিক ৫০ টাকা। দাম কমেছে ৬ দশমিক ২৫ শতাংশ বা ১০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে প্রিমিয়ার লিজিং। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ১ দশমিক ৯০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ দশমিক ৮০ টাকা। অর্থাৎ দাম কমেছে ৫ দশমিক ২৬ শতাংশ বা ১০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৪ দশমিক ১৬ শতাংশ বা ১০ পয়সা। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ২ দশমিক ৩০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা প্রাইম ফাইন্যান্সেরে দাম কমেছে ৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ বা ১০ পয়সা। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ২ দশমিক ৯০ টাকা।