শেয়ারবাজার

দাম কমার শীর্ষে ফারইস্ট ফিন্যান্স

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন আজ সোমবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।

আজ ডিএসইতে মোট ৫১৮ কোটি ৬২ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে। গতকাল রোববার লেনদেন হয়েছে ৫৪৪ কোটি ৭৬ লাখ টাকার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ৬১ দশমিক ০১ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৫৪ দশমিক ৮৭ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ০৭ শতাংশ। ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৬৬ দশমিক ৬২ পয়েন্ট। আজ এই সূচক কমেছে ১২ দশমিক ৩৬ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ১৪ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৬০ দশমিক ৯৯ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ২১ দশমিক ৯৪ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ১০ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৪৫টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৩০০টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৫৩টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ফারইস্ট ফিন্যান্স।

ফারইস্ট ফিন্যান্স

আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ফারইস্ট ফিন্যান্স। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ১০ শতাংশ কমে ৯০ পয়সায় নেমে এসেছে। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা ০১ পয়সা।

প্রিমিয়ার লিজিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে প্রিমিয়ার লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা ০৩ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৯০ পয়সা।

তমিজ টেক্সটাইল

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে তমিজ টেক্সটাইল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৫০ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৪৮ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৩৫ টাকা ৬০ পয়সা।

প্রগতি লাইফ

আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে চতুর্থ স্থানে আছে প্রগতি লাইফ। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ১৯ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২৫৭ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দিন শেষে শেয়ারটির দাম কমে হয়েছে ২৩৬ টাকা ৪০ পয়সা।

এস আলম কোল্ড রোল্ড

আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে পঞ্চম স্থানে আছে এস আলম কোল্ড রোল্ড স্টিলস। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ০৯ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ১৭ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১৫ টাকা ৯০ পয়সা।

