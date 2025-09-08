শেয়ারবাজার

শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিতে শীর্ষ পাঁচ কোম্পানি

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন সোমবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মূল্যসূচক ও লেনদেন দুটিই আগের দিনের চেয়ে কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি সূচক কমেছে।

ডিএসইতে আজ মোট ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয়েছে। গতকাল রোববার লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ৪৪১ দশমিক ৯ কোটি টাকার বেশি। বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছিল ১ হাজার ৩৩৮ কোটি টাকার বেশি।

আজ ডিএসইর তিনটি মূল্যসূচকের মধ্যে দুটি ছিল নিম্নমুখী। প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ৮ দশমিক ৫৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৫ শতাংশ কমে ৫ হাজার ৬২৭ দশমিক ৫৯ পয়েন্টে নেমেছে। এ ছাড়া ডিএসইএস ৪ দশমিক ২৩ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ২২৫ পয়েন্টে নেমে আসে। নির্বাচিত ভালো শেয়ারগুলোর সূচক ডিএস৩০ সূচক বেড়েছে ৩ দশমিক ৮৮ পয়েন্ট। সূচকের মান বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ১৯১ দশমিক ৯৮ পয়েন্ট।

আজ ডিএসইতে দাম বেড়েছে ১২৭টি কোম্পানির শেয়ারের এবং কমেছে ২২৩টি কোম্পানির শেয়ারের। অপরিবর্তিত আছে ৪৭টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্যানুসারে, আজ রোববার ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে ছিল এস আলম কোল্ড রোলড স্টিলস লিমিটেড।

এসআলমসিআরএসটি

আজ সোমবার মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে এস আলম কোল্ড রোলড স্টিলস লিমিটেড। এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ৯ দশমিক ৯৪ শতাংশ বা ১ দশমিক ৮০ টাকা বেড়ে ১৯ দশমিক ৯ টাকায় উঠেছে। গতকাল রোববার কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ১৮ দশমিক ১০ টাকা।

রবি

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে টেলকিম প্রতিষ্ঠান রবি। এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৩৬ শতাংশ বা ২ দশমিক ৫০ টাকা। রোববার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২৯ দশমিক ৯০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩২ দশমিক ৪০ টাকা।

শাইনপুকুর সিরামিকস

মূল্যবৃদ্ধিতে তৃতীয় স্থানে আছে শাইনপুকুর সিরামিকস। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৯৩ শতাংশ বা ১ দশমিক ৪০ টাকা। রোববার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ২০ দশমিক ২০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২১ দশমিক ৬০ টাকা।

শাহজিবাজার পাওয়ার

আজ মূল্যবৃদ্ধিতে চতুর্থ স্থানে আছে শাহজিবাজার পাওয়ার। এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৫০ শতাংশ বা ৩ দশমিক ২০ টাকা। রোববার শেয়ারটির দাম ছিল ৪৯ দশমিক ২০ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৫২ দশমিক ৪০ টাকা।

সিলভা ফার্মা

আজ মূল্যবৃদ্ধিতে পঞ্চম স্থানে আছে সিলভা ফার্মাসিউটিক্যালস। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ০১ শতাংশ বা ৮০ পয়সা। রোববার শেয়ারটির দাম ছিল ১৩ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ১৪ দশমিক ১০ টাকা।

