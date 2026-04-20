শেয়ারবাজার

আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে নাহি অ্যালুমিনিয়াম

বাণিজ্য ডেস্ক

আজ সোমবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) সূচক কমলেও লেনদেন বেড়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৮২৪ কোটি ৭৬ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছিল ৮১৯ কোটি ২০ লাখ টাকার।

আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ২৩২ দশমিক ৮৩ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি কমেছে ১৫ দশমিক ০৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৮ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৫৯ দশমিক ৬৯ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ২ দশমিক ৫১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৩ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৮০ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১০ দশমিক ৩০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫১ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১২০টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ২০৭টির ও অপরিবর্তিত আছে ৬২টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।

নাহি অ্যালুমিনিয়াম

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে নাহি অ্যালুমিনিয়াম। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ২২ টাকা। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ২৪ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ১০ শতাংশ।

এভিন্স টেক্সটাইলস

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে এভিন্স টেক্সটাইলস। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ১০ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১১ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯০ শতাংশ।

কপারটেক ইন্ডাস্ট্রিজ

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে কপারটেক ইন্ডাস্ট্রিজ। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৬৩ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ২২ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২৩ টাকা ৯০ পয়সা।

অ্যাপেক্স স্পিনিং

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে অ্যাপেক্স স্পিনিং। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৪২ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ২৬১ টাকা ২০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২৮৩ টাকা ২০ পয়সা।

বিডি অটোকারস

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে বিডি অটোকারস। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ২২ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ২৩৩ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২৫২ টাকা ৬০ পয়সা।

