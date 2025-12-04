শেয়ারবাজার

আজ দাম কমার শীর্ষে প্রিমিয়ার লিজিং

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস আজ বৃহস্পতিবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।

আজ ডিএসইর লেনদেন আবার ৩০০ কোটি টাকার ঘরে নেমে এসেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৩৬৪ কোটি ৩৭ লাখ টাকার। গতকাল বুধবার লেনদেন হয়েছে ৪০৫ কোটি ৪১ লাখ টাকার। গত মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছে ৩৭৯ কোটি ৭ লাখ টাকার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৮৮৬ দশমিক ৫৭ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৪০ দশমিক ৯২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৮৩ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ২৪ দশমিক ৭৭ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৯ দশমিক ৬১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯২ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৮৯১ দশমিক ৬৩ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৬ দশমিক ৬৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৫ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৩৪টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ৩০৭টির ও অপরিবর্তিত আছে ৪৪টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে প্রিমিয়ার লিজিং।

প্রিমিয়ার লিজিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে প্রিমিয়ার লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ দশমিক ১৪ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৬৯ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৬২ পয়সা।

এফএএস ফিন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে এফএএস ফিন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৯০ পয়সা।

সামিট অ্যালায়েন্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৬৯ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৪২ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩৮ টাকা ২০ পয়সা।

আইএলএফএসএল

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে আইএলএফএসএল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৫৮ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৭৩ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৬৬ পয়সা।

বিডি ওয়েল্ডিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে বিডি ওয়েল্ডিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ২৪ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ১১ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১০ টাকা ৮০ পয়সা।

