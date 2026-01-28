আজও দাম কমার শীর্ষে এফএএস ফাইন্যান্স

আজ বুধবার সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৬৩৩ কোটি ৯১ লাখ টাকার। গতকাল মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছে ৬৯৩ কোটি ৯৪ লাখ টাকার। গত সোমবার লেনদেন হয়েছে ৪৯২ কোটি ৫৪ লাখ টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ১৭৪ দশমিক ৪০ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৩৪ দশমিক শূন্য ১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৬৬ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৩৮ দশমিক ৮৬ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৪ দশমিক ৪৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪২ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৯৩ দশমিক ৫৯ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ১৬ দশমিক ৬৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৮৪ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৩৪টি কোম্পানির শেয়ারের। পাশাপাশি দাম কমেছে ১৯১টির ও অপরিবর্তিত আছে ৬৪টি কোম্পানির শেয়ারের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজও মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে এফএএস ফাইন্যান্স।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজও শীর্ষে আছে এফএএস ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ দশমিক ৩৮ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৭৭ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৬৯ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে পিপলস লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ দশমিক ৩৮ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৭৭ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৬৯ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে প্রিমিয়ার লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৭০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৬৩ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে দেশ গার্মেন্টস। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১১৩ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১০২ টাকা ৫০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ফারইস্ট ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৭৫ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৮২ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৭৪ পয়সা।