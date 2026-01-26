বিএসআরএমের দুই কোম্পানির ছয় মাসে ১১ হাজার কোটি টাকা ব্যবসার রেকর্ড

ইস্পাত বা রড খাতের দেশের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি বিএসআরএম ছয় মাসে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকার রেকর্ড পরিমাণ ব্যবসা করেছে। অর্থবছরের প্রথম ছয় মাস জুলাই–ডিসেম্বরের হিসাবে এই প্রথম কোম্পানিটির বিক্রি ১০ হাজার কোটি টাকার মাইলফলক ছাড়িয়েছে। বিএসআরএম গ্রুপের দুই কোম্পানি বিএসআরএম লিমিটেড ও বিএসআরএম স্টিল মিলে এ ব্যবসা করেছে। দুটি কোম্পানিই দেশের শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত।
গতকাল রোববার কোম্পানি দুটির চলতি ২০২৫–২৬ অর্থবছরের অর্ধবার্ষিক (জুলাই–ডিসেম্বর) আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে তাদের রেকর্ড পরিমাণ ব্যবসা করার তথ্য পাওয়া গেছে। তালিকাভুক্ত কোম্পানি হিসেবে দেশের স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের ব্যবসার তথ্য জানানো হয়। এর আগে গত শনিবার কোম্পানি দুটির পরিচালনা পর্ষদের সভায় এ আর্থিক প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়।
আর্থিক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, বিএসআরএম লিমিটেড ও বিএসআরএম স্টিল মিলে চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ১০ হাজার ৭৩২ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। আগের ২০২৪–২৫ অর্থবছরের একই সময়ে কোম্পানি দুটি সম্মিলিতভাবে ব্যবসা করেছিল ৮ হাজার ৯১ কোটি টাকা। সেই হিসাবে এক বছরে কোম্পানি দুটির ব্যবসা বেড়েছে ২ হাজার ৬৪১ কোটি টাকা বা ৩৩ শতাংশ।
চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে বিএসআরএম স্টিল ব্যবসা করেছে ৫ হাজার ৯৭৬ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের ৪ হাজার ৭২ কোটি টাকার চেয়ে ১ হাজার ৯০৪ কোটি টাকা বা ৪৭ শতাংশ বেশি।
বিএসআরএম লিমিটেড চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ব্যবসা করেছে ৪ হাজার ৭৫৬ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের ৪ হাজার ১৯ কোটি টাকার তুলনায় ৭৩৭ কোটি টাকা বা প্রায় সাড়ে ১৮ শতাংশ বেশি।
আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিএসআরএমের দুই কোম্পানির ব্যবসা যতটা বেড়েছে, মুনাফা সে হারে বাড়েনি। চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে বিএসআরএমের দুই কোম্পানির ব্যবসা গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে প্রায় ৩৩ শতাংশ বেড়েছে। তার বিপরীতে চলতি অর্থবছরে একই সময়ে কোম্পানি দুটির মুনাফা বেড়েছে মাত্র সোয়া ৫ শতাংশের কিছু বেশি। চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে দুই কোম্পানি মোট মুনাফা করেছে ৩৯৬ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৩৭৬ কোটি টাকা, অর্থাৎ এক বছরে কোম্পানি দুটির ব্যবসা যেখানে আড়াই হাজার কোটি টাকার বেশি বেড়েছে, সেখানে মুনাফা বেড়েছে মাত্র ২০ কোটি টাকা।
পর্যাপ্ত ব্যবসা করেও ভালো মুনাফা করতে না পারার প্রধান কারণ হিসেবে মূলত কাঁচামালের খরচ বেড়ে যাওয়াকেই দায়ী করা হয়ে। গত অর্থবছরে কোম্পানি দুটির ৮ হাজার ৯১ কোটি টাকার ব্যবসার বিপরীতে কাঁচামাল বাবদ খরচ হয়েছিল ৭ হাজার ৯০ কোটি টাকা, অর্থাৎ গত অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে পণ্য বিক্রির প্রায় ৮৮ শতাংশ অর্থ খরচ হয়েছিল কাঁচামাল আমদানিসহ পণ্য উৎপাদনে। আর চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে কোম্পানি দুটির ১০ হাজার ৭৩২ কোটি টাকার ব্যবসার বিপরীতে কাঁচামালসহ পণ্য উৎপাদন খরচ হয়েছে ৯ হাজার ৯১৪ কোটি টাকা, অর্থাৎ ব্যবসার প্রায় ৯২ শতাংশ অর্থই পণ্য উৎপাদনে খরচ হয়েছে।
কোম্পানি দুটির অর্ধবার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদনের পাশাপাশি চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের (অক্টোবর–ডিসেম্বর) আর্থিক প্রতিবেদনও প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে দেখা যায়, দুই কোম্পানির ছয় মাসের ব্যবসার অর্ধেকের বেশি হয়েছে গত অক্টোবর–ডিসেম্বর প্রান্তিকে। ছয় মাসে ১০ হাজার ৭৩২ কোটি টাকার ব্যবসার মধ্যে ৫ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার ব্যবসায় করেছে এই তিন মাসে। এর মধ্যে বিএসআরএম স্টিল ৩ হাজার ৩৩৯ কোটি টাকা ও বিএসআরএম লিমিটেড ২ হাজার ৪১১ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে।
কোম্পানি–সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, গত বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে বিএসআরএমের নতুন একটি কারখানা বাণিজ্যিক উৎপাদনে এসেছে। ২ হাজার ২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে গড়ে তোলা নতুন এ কারখানায় রয়েছে দুটি ইউনিট। এর মধ্যে একটিতে মেল্টিং–সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। অন্যটিতে নতুন করে রি–রোলিং মিল স্থাপন করা হয়েছে। নতুন এ দুটি ইউনিট চালুর ফলে বছরে পাঁচ লাখ মেট্রিক টন রেবার, এক লাখ মেট্রিক টন রড ও আড়াই লাখ মেট্রিক টন এক্সপান্ড বিলেট উৎপাদনের সক্ষমতা বেড়েছে বিএসআরএমের। নতুন কারখানা চালুর সুফলই এখন ব্যবসায়ে পেতে শুরু করেছে বিএসআরএম।