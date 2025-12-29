শেয়ারবাজার

আজ দাম কমার শীর্ষে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস আজ সোমবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক—উভয়ই কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।

আজও ডিএসইর লেনদেন ৩০০ কোটি টাকার ঘরে ছিল। লেনদেন হয়েছে ৩০৯ কোটি ৯৬ লাখ টাকার। গতকাল রোববার লেনদেন হয়েছিল ৩৮৫ কোটি ৮ লাখ টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৮৬১ দশমিক ৫৫ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৭ দশমিক ৪৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৫ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ৯৯৯ দশমিক ৯৭ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ২ দশমিক ৯১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৯ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৮৫৭ দশমিক ৫০ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৯ দশমিক ৬৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫১ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৪২টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ১৫৫টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৯৩টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং।
১. ইন্টারন্যাশনাল লিজিং
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৬৩ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৫৯ পয়সা।

২. এনসিসিবিএল
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে এনসিবিবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৪ দশমিক ৮৭ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩ টাকা ৯০ পয়সা।
৩. জহিন স্পিনিং
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে জহিস স্পিনিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৪ দশমিক ৮৭ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩ টাকা ৯০ পয়সা।

৪. নূরানি ডায়িং
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে নূরানি ডায়িং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৪ দশমিক ৭৬ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২ টাকা।
৫. ইবিএল এনআরবি
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ইবিএল এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৪ দশমিক ১৬ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার শেয়ারটির দাম ছিল ২ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ২ টাকা ৩০ পয়সা।

