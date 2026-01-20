শেয়ারবাজার

আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে ড্যাফোডিল কম্পিউটার্স

বাণিজ্য ডেস্ক

আজ মঙ্গলবার সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।

আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৬৬৯ কোটি ৮৫ লাখ টাকার। গতকাল সোমবার লেনদেন হয়েছে ৫৯৩ কোটি ৪০ লাখ টাকার। গত রোববার লেনদেন হয়েছে ৪৭৪ কোটি শূন্য ৯ লাখ টাকার। অর্থাৎ চলতি সপ্তাহের প্রতিদিনই লেনদেন বেড়েছে।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ১০৮ দশমিক ৯৪ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ১৭ দশমিক ২৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৩ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৩০ দশমিক ৯৬ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৭ দশমিক ৪১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭২ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৭০ দশমিক ৪৮ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৫ দশমিক ৫৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৮ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২১০টি কোম্পানির শেয়ারের। পাশাপাশি দাম কমেছে ১০৯টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬৯টি কোম্পানির শেয়ারের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে ড্যাফোডিল কম্পিউটার্স।

ড্যাফোডিল কম্পিউটার্স

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে ড্যাফোডিল কম্পিউটার্স। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৭ টাকা ৩০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৪১ টাকা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯১ শতাংশ।

শাইনপুকুর সিরামিকস

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে শাইনপুকুর সিরামিকস। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৪ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৬ টাকা ১০ পয়সা; দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৫২ শতাংশ।

এনসিসিবিএল মিউচুয়াল

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে এনসিসিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ১০ শতাংশ। গতকাল দাম ছিল ৩ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৪ টাকা।

সিকদার ইনস্যুরেন্স

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে সিকদার ইনস্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৭৯ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২০ টাকা ৬০ পয়সা, যা আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২২ টাকা।

এশিয়াটিক ল্যাব

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে এশিয়াটিক ল্যাব। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ২৫ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৫১ টাকা ২০ পয়সা, যা আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৫৪ টাকা ৪০ পয়সা।

