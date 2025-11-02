শেয়ারবাজার

দাম কমার শীর্ষে রূপালী ব্যাংক

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের প্রথম দিন রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন বাড়লেও সূচক কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।

আজ ডিএসইতে মোট ৫৪৪ কোটি ৭৬ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে। গত সপ্তাহের শেষ দিন বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৪৭৬ কোটি ১০ লাখ টাকার শেয়ার। তার আগের দিন বুধবার লেনদেন হয়েছে ৫০৩ দশমিক ৪৬ কোটি টাকার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ১১৫ দশমিক ৮৮ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৬ দশমিক ৩৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১২ শতাংশ। ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৭৮ দশমিক ৯৮ পয়েন্ট। আজ এই সূচক কমেছে ৩ দশমিক ৬৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৩ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৮২ দশমিক ৯৪ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৪ দশমিক ৮০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৪ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১২৮টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২০৭টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬০টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে রূপালী ব্যাংক।

রূপালী ব্যাংক

আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে রূপালী ব্যাংক। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ৯ দশমিক ৮৪ শতাংশ কমে ১৭ টাকা ৪০ পয়সায় নেমে এসেছে। গত বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১৯ টাকা ৩০ পয়সা।

ফার্স্ট সিকিউরিটি

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৬৯ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২ টাকা ১০ পয়সা।

ওরিয়ন ইনফিউশন

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ওরিয়ন ইনফিউশন। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৭৮ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৪৮৩ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪৫০ টাকা ৮০ পয়সা।

বিআইএফসি

আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে চতুর্থ স্থানে আছে বিআইএফসি। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ২৫ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩ দশমিক ২০ টাকা। আজ দিন শেষে শেয়ারটির দাম কমে হয়েছে ৩ টাকা।

খান ব্রাদার্স

আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে পঞ্চম স্থানে আছে খান ব্রাদার্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ০১ শতাংশ। বৃহস্পতিবার শেয়ারটির দাম ছিল ৯৩ টাকা ১০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৮৭ টাকা ৫০ পয়সা।

আরও পড়ুন