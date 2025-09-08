শেয়ারবাজার

আজও সবচেয়ে বেশি দাম কমেছে ট্রাস্ট ইসলামী লাইফের

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন সোমবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মূল্যসূচক ও লেনদেন দুটিই আগের দিনের চেয়ে কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি সূচক কমেছে।

ডিএসইতে আজ মোট ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয়েছে। গতকাল রোববার লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ৪৪১ দশমিক ৯ কোটি টাকার বেশি। বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছিল ১ হাজার ৩৩৮ কোটি টাকার বেশি।

আজ ডিএসইর তিনটি মূল্যসূচকের মধ্যে দুটি ছিল নিম্নমুখী। প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ৮ দশমিক ৫৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৫ শতাংশ কমে ৫ হাজার ৬২৭ দশমিক ৫৯ পয়েন্টে নেমেছে। এ ছাড়া ডিএসইএস ৪ দশমিক ২৩ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ২২৫ পয়েন্টে নেমে আসে। নির্বাচিত ভালো শেয়ারগুলোর সূচক ডিএস৩০ সূচক বেড়েছে ৩ দশমিক ৮৮ পয়েন্ট। সূচকের মান বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ১৯১ দশমিক ৯৮ পয়েন্ট।

আজ ডিএসইতে দাম বেড়েছে ১২৭টি কোম্পানির শেয়ারের এবং কমেছে ২২৩টি কোম্পানির শেয়ারের। অপরিবর্তিত আছে ৪৭টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্যানুসারে, আজ সোমবার ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে ছিল ট্রাস্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স।

টিএলআইএল

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজও প্রথম স্থানে আছে ট্রাস্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স লিমিটেড। রোববার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৮১ দশমিক ২ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৭৩ দশমিক ১ টাকা। অর্থাৎ দাম কমেছে ৯ দশমিক ৯৭ টাকা টাকা বা ৯ দশমিক ৯৭ শতাংশ।

প্রাইম লাইফ

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যহ্রাসের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে আছে প্রাইম লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি। রোববার এই শেয়ারের দাম ছিল ৫১ দশমিক ৮০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪৮ দশমিক ২০ টাকা। দাম কমেছে ৬ দশমিক ৯৪ শতাংশ বা ৩ দশমিক ৬ টাকা।

সাফকো স্পিনিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে সাফকো স্পিনিং। রোববার শেয়ারটির দাম ছিল ১৬ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৫ দশমিক ৩০ টাকা। অর্থাৎ দাম কমেছে ৬ দশমিক ৭০ শতাংশ বা ১ দশমিক ১০ পয়সা।

পদ্মা লাইফ

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে পদ্মা লাইফ। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৪৯ শতাংশ বা ১ দশমিক ৫ টাকা। রোববার দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২৩ দশমিক ১০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ২১ দশমিক ৬০ টাকা।

সিএপিএম

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা সিএপিএম মিউচুয়াল ফান্ডের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৪৫ শতাংশ বা ৬০ পয়সা। রোববার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৯ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৮ দশমিক ৭০ টাকা।

