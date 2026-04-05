আজ দাম কমার শীর্ষে নিউ লাইন

আজ রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন শেষ হয়েছে। আজ লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৫১১ কোটি ৯৯ লাখ টাকার। গত কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছে ৬২৫ কোটি ৯৯ লাখ টাকার।
আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ১১২ দশমিক ২৭ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি কমেছে ১০৭ দশমিক ৪৬ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ০৫ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৪১ দশমিক ১০ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১৮ দশমিক ৪৭ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৭৪ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৪৫ দশমিক ৩৩ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৩৫ দশমিক ০২ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৭৬ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৫টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ৩৫৪টির ও অপরিবর্তিত আছে ১১টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে নিউ লাইন। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৬ টাকা ১০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৫ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৯ দশমিক ৮০ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ফ্যামিলি টেক্স। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে জিএসপি ফাইন্যান্স। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৯ দশমিক ৪৩ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ইবিএল এনআরবি। গত কার্যদিবসে এই ইউনিটের দাম ছিল ৩ টাকা ২০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ২ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৯ দশমিক ৩৭ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট। গত কার্যদিবসে এই ইউনিটের দাম ছিল ৩ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৯ দশমিক ৩৭ শতাংশ।