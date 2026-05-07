১০০০ কোটি টাকার বন্ড ছাড়ছে ব্যাংক এশিয়া

দেশের বেসরকারি খাতের ব্যাংক এশিয়া ১ হাজার কোটি টাকার পরিবেশবান্ধব টেকসই বন্ড ছাড়বে। ব্যাংকের মূলধন ভিত্তি শক্তিশালী করতে এই বন্ড ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। বন্ডের মাধ্যমে সংগ্রহ করা অর্থ পরিবেশবান্ধব ও টেকসই বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়নে কাজে লাগানো হবে। গতকাল বুধবার অনুষ্ঠিত ব্যাংকের ৫৮৪তম পর্ষদ সভায় বন্ড ইস্যুর এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এরপর আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মাধ্যমে এই তথ্য বিনিয়োগকারীদের জানিয়েছে ব্যাংকটি।
ডিএসই সূত্রে জানা যায়, ব্যাংক এশিয়ার প্রস্তাবিত এই বন্ড অ-রূপান্তরযোগ্য। অর্থাৎ এটি শেয়ারে রূপান্তরিত হবে না এবং এর বিপরীতে কোনো জামানত থাকবে না। সাত বছরের পূর্ণ মেয়াদি এই বন্ডের মেয়াদ শেষ হলে বিনিয়োগকারীরা সম্পূর্ণ মূলধন ফেরত পাবেন। এই বন্ডের মুনাফার হার হবে পরিবর্তনশীল বা ফ্লোটিং রেট অনুযায়ী।
ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ব্যাসেল-৩–এর শর্তানুযায়ী ব্যাংকের টিয়ার-২ রেগুলেটরি ক্যাপিটাল বা সম্পূরক মূলধন শক্তিশালী করতে এই অর্থ ব্যয় করা হবে। এ ছাড়া সংগৃহীত অর্থের একটি বড় অংশ পরিবেশবান্ধব ও টেকসই বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হবে। তবে এই বন্ড ইস্যুর বিষয়টি সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদনের পর বাজারে ছাড়া হবে।
এদিকে ব্যাংক এশিয়া তাদের প্রথম প্রান্তিকের (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৬) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য নির্ধারিত বোর্ড সভার তারিখ পরিবর্তন করেছে। ১০ মের পরিবর্তে ১২ মে বেলা ৩টায় এই সভা অনুষ্ঠিত হবে। ওই সভায় চলতি বছরের প্রথম তিন মাসের মুনাফা ও অন্যান্য আর্থিক তথ্য চূড়ান্ত করা হবে।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) আজ বৃহস্পতিবার বেশ কিছু তালিকাভুক্ত কোম্পানি তাদের লভ্যাংশ ও সর্বশেষ আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে জনতা ইনস্যুরেন্স শেয়ারধারীদের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ) লিন্ডে বিডি, আইডিএলসি ও ইউসিবির মুনাফায় প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে।
ডিএসই সূত্রে জানা গেছে, জনতা ইনস্যুরেন্সের পরিচালনা পর্ষদ গত ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য সাধারণ শেয়ারধারীদের জন্য ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। একই সঙ্গে কোম্পানিটি তাদের চলতি ২০২৬ সালের প্রথম প্রান্তিকের (জানুয়ারি-মার্চ) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, প্রথম তিন মাসে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ২৯ পয়সা, যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ২৬ পয়সা।
চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে বহুজাতিক কোম্পানি লিন্ডে বাংলাদেশের মুনাফায় বড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে। চলতি বছরের জানুয়ারি-মার্চ সময়ে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ টাকা ২২ পয়সায়। গত বছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ৫ টাকা ২৯ পয়সা। কোম্পানিটি জানিয়েছে, বিক্রি বৃদ্ধি এবং পরিচালন ব্যয় কমার ফলে তাদের মুনাফা বেড়েছে। গত ৩১ মার্চ শেষে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) দাঁড়িয়েছে ২১৭ টাকা ৫৩ পয়সায়।
আর্থিক খাতের কোম্পানি আইডিএলসি ফাইন্যান্সের মুনাফায়ও ইতিবাচক ধারা বজায় রয়েছে। চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে কোম্পানিটির সমন্বিত শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ১ টাকা ৪৩ পয়সা, যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ১ টাকা ১৭ পয়সা। মূলত ঋণ ও অগ্রিম থেকে নগদ প্রবাহ বাড়ায় কোম্পানিটির মুনাফায় এই প্রবৃদ্ধি হয়েছে।