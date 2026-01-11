শেয়ারবাজার

আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে শাইনপুকুর সিরামিকস

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস আজ রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।

আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৪১২ কোটি ২৮ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৪২৯ কোটি ১১ লাখ টাকার। বুধবার লেনদেন হয়েছিল ৪৬৫ কোটি ৬৮ লাখ টাকার। অর্থাৎ বুধবারের পর লেনদেন ধারাবাহিকভাবে কমছে।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৯৩৯ দশমিক ৫৯ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৫৮ দশমিক ৯৫ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ১৭ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ৯৯৮ দশমিক ৮৮ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১১ দশমিক ৯১ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ১৭ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৮৯৬ দশমিক ১৯ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১৮ দশমিক ৭৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯৭ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৩৮টি কোম্পানির শেয়ারের, কমেছে ৩১৩টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৪১টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে শাইনপুকুর সিরামিকস।

শাইনপুকুর সিরামিকস

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে শাইনপুকুর সিরামিকস। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১৩ টাকা ৫০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ১৪ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৬২ শতাংশ।

ফাইন ফুডস

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্যানুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ফাইন ফুডস। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৪০১ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৪২৬ টাকা ৭০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ১৭ শতাংশ।

আইসিবি এএমসিএল

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৭৬ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই ইউনিটের দাম ছিল ৫ টাকা ২০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৫ টাকা ৫০ পয়সা।

এমবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে এমবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৭১ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই ইউনিটের শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩ টাকা ৭০ পয়সা।

আইসিবি এমপ্লয়ি

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে আইসিবি এমপ্লয়ি ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ২ দশমিক ৯৪ শতাংশ। বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩ টাকা ৫০ পয়সা।

